Edizioni NPE pubblica “La Salomè” di Crepax

Comunicato stampa
Basandosi su una riscrittura teatrale dell’episodio biblic0 raccontato nei Vangeli di Marco e di Matteo, realizzata nel 1999 da Paolo Scheriani – autore teatrale, drammaturgo e appassionato di fumetto – Guido Crepax, su richiesta dello stesso scrittore, illustrò in una serie di immagini quel testo.
L’opera di disegni e parole viene raccolta e riproposta in libreria da Edizioni NPE in La Salomè, un volume che inaugura l’ingresso del fumettista milanese scomparso nel 2003 nel catalogo della casa editrice.
Il volume è racchiuso in una copertina in carta goffrata e serigrafia dorata e, oltre ai testi di Scheriani e i disegni del creatore del personaggio di Valentina, contiene una prefazione e un introduzione all’opera di Scheriani stesso e un dialogo tra lui e Raul Montanari, scrittore e traduttore.
La Salomè
Paolo Scheriani, Guido Crepax
Edizioni NPE, 2026
112 pagine, cartonato, bianco e nero – 19,90 €
ISBN: 9788836272990
Disponibile in libreria dal 6 febbraio 2026