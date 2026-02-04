Edizioni NPE pubblica “La Salomè” di Crepax

Comunicato stampa

Basandosi su una riscrittura teatrale dell’episodio biblic0 raccontato nei Vangeli di Marco e di Matteo, realizzata nel 1999 da Paolo Scheriani – autore teatrale, drammaturgo e appassionato di fumetto – Guido Crepax, su richiesta dello stesso scrittore, illustrò in una serie di immagini quel testo.

L’opera di disegni e parole viene raccolta e riproposta in libreria da Edizioni NPE in La Salomè, un volume che inaugura l’ingresso del fumettista milanese scomparso nel 2003 nel catalogo della casa editrice.

Il volume è racchiuso in una copertina in carta goffrata e serigrafia dorata e, oltre ai testi di Scheriani e i disegni del creatore del personaggio di Valentina, contiene una prefazione e un introduzione all’opera di Scheriani stesso e un dialogo tra lui e Raul Montanari, scrittore e traduttore.

La Salomè

Paolo Scheriani, Guido Crepax

Edizioni NPE, 2026

112 pagine, cartonato, bianco e nero – 19,90 €

ISBN: 9788836272990

Disponibile in libreria dal 6 febbraio 2026