Edizioni NPE presenta la collana dedicata ad Alberto Breccia

Comunicato stampa

Edizioni NPE annuncia l’arrivo nel proprio catalogo di Alberto Breccia.

L’artista argentino (1919-1993) è stato uno dei più grandi innovatori della storia del fumetto mondiale. Cresciuto a Buenos Aires, Breccia ha rivoluzionato il linguaggio grafico grazie a un costante e furioso sperimentalismo: dall’uso del chiaroscuro espressionista al collage, fino all’utilizzo di lamette e spugne per creare texture uniche e disturbanti.

Le sue opere – tra cui L’Eternauta, Mort Cinder o Perramus – hanno influenzato generazioni di disegnatori in tutto il mondo, da Frank Miller a svariati maestri contemporanei.

La nuova collana dedicata all’artista argentino si affiancherà a quelle di altri maestri della Nona Arte già pubblicate dall’editore campano, come quelle di Sergio Toppi, Dino Battaglia, Attilio Micheluzzi, Gianni De Luca, Guido Crepax.

La collana verrà inaugurata con El Dorado, un’opera realizzata sui testi di Carlos Albiac e disponibile dal 10 luglio 2026, nella quale gli autori interpretano l’eponimo mito.

La veste editoriale della collana sarà inedita, con volumi in formato A4 e caratterizzati da copertine rigide con dorso in imitlin (materiale simile al tessuto), stampa opaca al tatto, contenuti extra e presentazioni di esperti del settore, come Luca Raffaelli.

Dopo il primo volume, la collana proseguirà con titoli come Un tal Daneri, C’era una volta, Incubi ed Edgar Allan Poe.

