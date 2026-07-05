Box Office USA: Supergirl soffre rovinoso calo nel secondo weekend

5 Luglio 2026
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La pellicola DC Studios non decolla al box office americano.
Supergirl banner

Al suo secondo weekend di programmazione in oltre 3600 sale americane, Supergirl ha subito un fortissimo calo del 74%, incassando solamente 9.6 milioni di dollari, anche se gli analisti indicano che la cifra potrebbe essere più bassa quando saranno note le stime ufficiali.

La pellicola DC Studios con protagonista Milly Alcock arriva così negli Stati Uniti a un incasso complessivo di 58.5 milioni di dollari, a cui si aggiungono altri 42 milioni (9.4 milioni di dollari in questo weekend) nel resto del mondo, per un totale di 100 milioni.

Il film ha avuto all’estero un calo del 63% rispetto al debutto, superando il dato di Madame Web, che ebbe un calo del 59%.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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