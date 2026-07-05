Box Office USA: Supergirl soffre rovinoso calo nel secondo weekend

Al suo secondo weekend di programmazione in oltre 3600 sale americane, Supergirl ha subito un fortissimo calo del 74%, incassando solamente 9.6 milioni di dollari, anche se gli analisti indicano che la cifra potrebbe essere più bassa quando saranno note le stime ufficiali.
La pellicola DC Studios con protagonista Milly Alcock arriva così negli Stati Uniti a un incasso complessivo di 58.5 milioni di dollari, a cui si aggiungono altri 42 milioni (9.4 milioni di dollari in questo weekend) nel resto del mondo, per un totale di 100 milioni.
Il film ha avuto all’estero un calo del 63% rispetto al debutto, superando il dato di Madame Web, che ebbe un calo del 59%.