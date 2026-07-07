Jeff Week Infinity Comic Vol 1

Jeff e gli animali esportano confusione e dolcezza nello spazio.

7 Luglio 2026
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Una raccolta dedicata a Jeff, lo squalo di terra, in compagnia di molti altri amici a quattro zampe dell’universo Marvel.
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Provate a incrociare il famoso dinosauro muto di Takeshi Tanaka, Gon, con l’alieno più noto della Disney, Stitch, ma sfilate la rabbia esplosiva e sostituitela con una grossa dose di dolcezza: molto probabilmente come risultato otterreste proprio Jeff, lo squalo di terra, cucciolo mascotte di casa Marvel protagonista di ministorie dal sapore di strip comiche senza parole.

In questa seconda raccolta, Mi chiamo Jeff! Amici e Rivali, troviamo tre diverse miniserie. Nella prima, Jeff’s Week, il buffo e dolce animale colleziona caos e gaffe per soddisfare fame, curiosità o voglia di giocare ai danni di supereroi come Dottor Strange, Hulk o Iron Man. La miniserie centrale, It’s Jeff: Infinity Paws, lo vede esportare il suo caos nell’universo coinvolgendo quasi tutti gli altri animali da compagnia della Marvel, dai vari gatti che appartengono ai membri degli Avengers a Lockhead, dal Loki alligatore a Cosmo dei Guardiani della Galassia. Finiti per sbaglio in possesso della gemma dell’Infinito in uno scontro tra Ronan e gli Avengers, Jeff e i suoi amici si ritrovano proiettati nello spazio, dando vita a una rocambolesca avventura tra nuovi mondi, incidenti ai danni dei Guardiani e assurdi talent show per riuscire a riunirsi tutti e tornare sulla Terra. Nell’ultima parte, It’s Jeff and Other Marvel Tails, la raccolta vede una manciata di brevi storie con protagonista l’assurdo squaletto, e altre in cui viene sostituito da Loki alligatore, dai gatti della Gatta Nera e da altri gatti dell’universo Marvel.

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Ovviamente a caratterizzare l’operazione è soprattutto il comparto grafico: i disegnatori Gustavo Duarte, Nao Fuji (che firmano anche le sceneggiature delle proprie storie), Gurihiru, Bob Quinn e Pete Patazis lavorano su un’estetica “kawai” fatta di animaletti buffi dai tratti morbidi e dalla fortissima carica espressiva e caratterizzati da colori brillanti e luminosi. Le storie giocano soprattutto su scenette slapstick e forti reazioni emotive, per un divertissement dedicato a un pubblico più infantile.

Abbiamo parlato di:
Mi chiamo Jeff! Amici e Rivali
AA. VV.
Traduzione di Pier Paolo Ronchetti
Panini Comics, 2026
160 pagine, brossurato, colori – € 9,90
ISBN: 9791221940978

Paolo Ferrara

Paolo Ferrara

Nato a Bologna, classe 1977, svolge diversi mestieri e frequenta corsi di fumetto, teatro, doppiaggio e un Master in Tecniche della Narrazione presso la Scuola Holden di Torino. Insegna storytelling per varie realtà e associazioni e ha una cattedra di Storytelling per i Media presso IAAD Torino e Bologna.

Come freelance sceneggia (per cortometraggi, Mediaset, videogame per Tiny Bull Studios e qualche fumetto web), ha pubblicato opere di narrativa e narrativa per bambini ( Saga Edizioni, Epika Edizioni, La Strada di Babilonia, Delos Books, Milena Edizioni e Kalimat Group – editore degli Emirati Arabi Uniti- ).

Da più di 15 anni è conduttore e autore radio/podcast ( RadioOhm / SonoCoseSerie) e collabora come recensore e articolista per diverse riviste digitali e non (tra cui Lo Spazio Bianco).

È sceneggiatore della serie Chimere sull'app Jundo Comics e ha diversi progetti in arrivo in vari media: qualunque cosa pur di raccontare storie.

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