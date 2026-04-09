Avanti e indietro nella storia con Gianni De Luca

Comunicato stampa

Avanti e indietro nella storia è un volume che documenta l’evoluzione artistica di Gianni De Luca, uno dei fumettisti italiani più importanti del XX secolo, presentando anche le prime storie da lui disegnate all’inizio della propria carriera.

Il volume, edito da Edizioni NPE e disponibile in libreria dal 10 aprile 2026, propone un viaggio che attraversa i secoli, raccogliendo quindici racconti originariamente apparsi tra il 1946 e il 1969 sulle pagine di riviste come Il Vittorioso, Il Giornalino e Il Corrierino. Il tutto a compimento di un lavoro di recupero e restauro delle tavole originali.

Le avventure spaziano dalle intuizioni del Rinascimento ai drammi del dopoguerra fino alle sfide sui mari e De Luca disegna sui testi di autori come Roudolph, Eros Belloni e Piero Salvatico.

La pubblicazione, ottava nella collana dedicata dall’editore a De Luca, è arricchita da una prefazione del collezionista Pier Giuseppe Barbero.

Avanti e indietro nella storia

Gianni De Luca e AA.VV.

Edizioni NPE, 2026

216 pagine, cartonato, colori e bianco e nero – 25,00 €

ISBN: 9788836273010