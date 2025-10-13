Edizioni NPE a Lucca Comics 2025

Comunicato stampa
Edizioni NPE sarà presente a Lucca Comics 2025 con un proprio stand, che accoglierà alcunu autori ospiti della casa editrice, e queste sono le novità che i lettori potranno trovare in anteprima in fiera.
L’Ankus del Re – Dal secondo Libro della giungla di Rudyard Kipling
di Maurizio Castellaro e Alessandro Zunino
Un oggetto antico, l’ankus, scatena una scia di sangue nel cuore della giungla indiana. Solo l’intelligenza e l’intuito dell’intrepido Mowgli possono fermare la follia umana.
Questo fumetto, ricco di azione e mistero, adatta uno degli episodi più affascinanti de Il secondo libro della giungla di Rudyard Kipling. L’Ankus del Re offre un viaggio potente tra avventura e riflessione. Un grande classico prende vita in una nuova forma.
Il volume è arricchito da una prefazione dello sceneggiatore Maurizio Castellaro.
80 pagine, cartonato, colori – 19,90 €
ISBN: 9788836272877
In libreria dal 7 novembre 2025
Personaggi famosi
di Mino Milani, Roudolph, Attilio Micheluzzi
Dalle pagine di riviste e pubblicazioni degli anni Ottanta e Novanta (Il Giornalino, Messaggero dei ragazzi, Immagini di Sicilia), nasce questa antologia che riunisce le storie brevi con cui Attilio Micheluzzi ha raccontato in immagini vite esemplari: Martin Luther King, Gandhi, Anna Frank, Florence Nightingale, Salvatore Giuliano e Salvo D’Acquisto.
Restaurate da Agnese Micheluzzi e da Nino Cammarata (per Salvo D’Acquisto), le tavole rivelano la modernità di un segno nervoso e raffinato. A completare l’opera, i testi curati da Roudolph e Mino Milani.
Il volume è arricchito da una prefazione di Loris Cantarelli.
216 pagine, cartonato, colori – 25,00 €
ISBN: 9788836272891
In libreria dal 21 novembre 2025
Gli ospiti presenti allo stand NPE saranno i seguenti:
Lorenzo Scipioni, disegnatore di Hidden in the Woods su sceneggiatura di Andrea Cavaletto e Patricio Valladares (29-30 ottobre ore 10:30-13:30);
Sergio Vanello, autore (disegni e testi) dei volumi H.P. Lovecraft – Dagon e altri racconti, Hyde, L’uomo lupo, Kafka – La metamorfosi, H.P. Lovecraft – La musica di Erich Zann e altri racconti (31 ottobre);
Paolo D’Onofrio, autore (disegni e testi) dell’adattamento a fumetti di Nosferatu (31 ottobre);
–Alessandro Zunino e Maurizio Castellaro, sceneggiatore e disegnatore de L’ankus del re – Dal secondo Libro della giungla, presentato in anteprima a Lucca ((1 novembre)