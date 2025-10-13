Edizioni NPE a Lucca Comics 2025

Comunicato stampa

Edizioni NPE sarà presente a Lucca Comics 2025 con un proprio stand, che accoglierà alcunu autori ospiti della casa editrice, e queste sono le novità che i lettori potranno trovare in anteprima in fiera.

L’Ankus del Re – Dal secondo Libro della giungla di Rudyard Kipling

di Maurizio Castellaro e Alessandro Zunino

Un oggetto antico, l’ankus, scatena una scia di sangue nel cuore della giungla indiana. Solo l’intelligenza e l’intuito dell’intrepido Mowgli possono fermare la follia umana.

Questo fumetto, ricco di azione e mistero, adatta uno degli episodi più affascinanti de Il secondo libro della giungla di Rudyard Kipling. L’Ankus del Re offre un viaggio potente tra avventura e riflessione. Un grande classico prende vita in una nuova forma.

Il volume è arricchito da una prefazione dello sceneggiatore Maurizio Castellaro.

80 pagine, cartonato, colori – 19,90 €

ISBN: 9788836272877

In libreria dal 7 novembre 2025

Personaggi famosi

di Mino Milani, Roudolph, Attilio Micheluzzi

Dalle pagine di riviste e pubblicazioni degli anni Ottanta e Novanta (Il Giornalino, Messaggero dei ragazzi, Immagini di Sicilia), nasce questa antologia che riunisce le storie brevi con cui Attilio Micheluzzi ha raccontato in immagini vite esemplari: Martin Luther King, Gandhi, Anna Frank, Florence Nightingale, Salvatore Giuliano e Salvo D’Acquisto.

Restaurate da Agnese Micheluzzi e da Nino Cammarata (per Salvo D’Acquisto), le tavole rivelano la modernità di un segno nervoso e raffinato. A completare l’opera, i testi curati da Roudolph e Mino Milani.

Il volume è arricchito da una prefazione di Loris Cantarelli.

216 pagine, cartonato, colori – 25,00 €

ISBN: 9788836272891

In libreria dal 21 novembre 2025

Gli ospiti presenti allo stand NPE saranno i seguenti:

Lorenzo Scipioni, disegnatore di Hidden in the Woods su sceneggiatura di Andrea Cavaletto e Patricio Valladares (29-30 ottobre ore 10:30-13:30);

Sergio Vanello, autore (disegni e testi) dei volumi H.P. Lovecraft – Dagon e altri racconti, Hyde, L’uomo lupo, Kafka – La metamorfosi, H.P. Lovecraft – La musica di Erich Zann e altri racconti (31 ottobre);

Paolo D’Onofrio, autore (disegni e testi) dell’adattamento a fumetti di Nosferatu (31 ottobre);

–Alessandro Zunino e Maurizio Castellaro, sceneggiatore e disegnatore de L’ankus del re – Dal secondo Libro della giungla, presentato in anteprima a Lucca ((1 novembre)