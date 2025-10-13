Comunicato stampa

Molti appuntamenti editoriali e folta presenza di autori italiani a presentarli per Editoriale Cosmo a Lucca Comics & Games 2025.

Partiamo dal numero zero – presentato in anteprima nazionale – del fumetto di DIABLO, uno dei videogiochi più importanti degli ultimi decenni. L’albo, contenente una storia completamente inedita e vari materiali per collezionisti, è realizzato da DANIELE SERRA che sarà presente tutti i giorni in fiera.

Sempre Serra è protagonista di un’altra iniziativa editoriale (in collaborazione con Enrico de Luca), ovvero l’artbook AL CREPUSCOLO ispirato alle visioni di H.P. Lovecraft, E.A. Poe e P.B. Shelley.

Allo stand Cosmo sarà sempre presente anche MARIO ALBERTI per la nuova edizione integrale deluxe di MORGANA, il fumetto di fantascienza realizzato con LUCA ENOCH e per LE CRONACHE DI LEGIONE L’INTEGRALE, raccolta definitiva della celebre serie Glenat.

Presente anche PAOLO MARTINELLO per la raccolta deluxe di 3 LEGGENDE e per il primo numero della nuovissima PENDRAGON.

Ci sarà poi MARCO NIZZOLI per il firmacopie della nuova edizione deluxe di RAYMOND CAPP (in coppia con Federico A. Amico) e STEFANO CASINI che presenta il suo ultimo western d’autore MIMBRENOS.

Infine, verranno presentati sia il terzo volume di fumetti ambientati nel celebre mondo di CUPHEAD, sia un artbook totalmente incentrato sull’arte del CUPHEAD SHOW.

Gli ospiti allo stand