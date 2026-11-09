James Gunn “incredibilmente sollevato” di lasciare i DC Studios

Dopo l’annuncio che James Gunn e Peter Safran lasceranno i loro attuali ruoli presso i DC Studios, il regista e sceneggiatore di Superman ha ammesso in un comunicato che la sua veste di dirigente non era proprio fatta per lui, sottolineando quello che negli ultimi quattro anni ha definito come un lavoro “logorante”.

Ma ciò che solo le persone a me più vicine hanno saputo negli ultimi quattro anni è che il mio periodo ai DC Studios è stato, a dir poco, logorante. Non amo la natura talvolta eccessivamente aziendale di questo lavoro (grazie a Peter per essersi fatto carico della parte più gravosa). Sono una persona che lavora sempre duramente; come regista, riuscivo almeno a concedermi brevi pause per staccare, ma negli ultimi quattro anni ho sottratto persino questo tempo a me stesso e ai miei cari (Jenn, ti voglio bene e mi dispiace; non devi sentirti in colpa se sei la persona più felice di tutte per il fatto che io non svolga più questo lavoro). Inoltre, l’aspetto che ha messo più in difficoltà il mio iperfocus – legato al mio ADHD – è stato dover suddividere il tempo tra progetti che mi appassionano enormemente e altri che invece mi entusiasmano meno, oltre a tutte le incombenze che spettano a chi è a capo di uno studio cinematografico.

Nel lungo comunicato, Gunn ha inoltre espresso il suo entusiasmo per quelli che ha definito i “momenti salienti” del suo lavoro, come il lancio del primo film di Superman e del recente Clayface senza citare la pellicola su Supergirl, evidenziando di essere impegnato nello scrivere un nuovo progetto basato su un fumetto DC Comics, senza però fornire dettagli.