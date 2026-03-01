Daredevil: Born Again – Jack Mulhern nel cast della terza stagione

Secondo quanto riportato da Nexus Point News, il giovane attore Jack Mulhern è entrato a fare parte del cast della terza stagione di Daredevil: Born Again, in cui interpreterà un misterioso personaggio chiamato Philip.
Il sito aggiunge che. al momento, è ignoto se “Philip” sia effettivamente il nome del personaggio o invece un nome in codice per sviare l’attenzione, ma questi viene descritto come un ragazzo newyorkese intelligente e combattivo, dolce e amabile, con un lato rabbioso nascosto. Viene inoltre evidenziato che probabilmente Mulhern ha delle opzioni per fare sì che ritorni nelle prossime stagioni, e che “Philip” possa trasformarsi in un character di un certo rilievo per lo show Disney Plus.