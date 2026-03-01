Daredevil: Born Again – Jack Mulhern nel cast della terza stagione

Avviato ufficialmente il casting per la terza stagione della serie Marvel Studios.
Secondo quanto riportato da Nexus Point News, il giovane attore Jack Mulhern è entrato a fare parte del cast della terza stagione di Daredevil: Born Again, in cui interpreterà un misterioso personaggio chiamato Philip.

Il sito aggiunge che. al momento, è ignoto se “Philip” sia effettivamente il nome del personaggio o invece un nome in codice per sviare l’attenzione, ma questi viene descritto come un ragazzo newyorkese intelligente e combattivo, dolce e amabile, con un lato rabbioso nascosto. Viene inoltre evidenziato che probabilmente Mulhern ha delle opzioni per fare sì che ritorni nelle prossime stagioni, e che “Philip” possa trasformarsi in un character di un certo rilievo per lo show Disney Plus.

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

