Daredevil: Born Again – Marvel Studios pianificano terza stagione

Secondo quanto riportato da NexusPointNews, che cita alcune fonti, Daredevil: Born Again dovrebbe proseguire almeno per una terza stagione, la cui realizzazione dipenderà dall’accoglienza della seconda, la cui produzione è terminata a luglio ed è attualmente in post-produzione per un debutto previsto per la primavera 2026.

Il sito aggiunge che, sebbene la seconda stagione sia a diversi mesi di distanza, i Marvel Studios si starebbero già preparando per un potenziale rinnovo, con l’obiettivo di iniziare la produzione a marzo 2026. I contratti di Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, che nel serial interpretano i ruoli di Matt Murdock/Daredevil e Wilson Fisk/Kingpin sarebbero validi per tre stagioni, il che richiederebbe nell’eventualità di una quarta una rinegoziazione.