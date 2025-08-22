Daredevil: Born Again – Marvel Studios pianificano terza stagione

La major sta già valutando una terza stagione dello show, che dipenderà dall'accoglienza della seconda, in arrivo nel 2026.
Secondo quanto riportato da NexusPointNews, che cita alcune fonti, Daredevil: Born Again dovrebbe proseguire almeno per una terza stagione, la cui realizzazione dipenderà dall’accoglienza della seconda, la cui produzione è terminata a luglio ed è attualmente in post-produzione per un debutto previsto per la primavera 2026.

Il sito aggiunge che, sebbene la seconda stagione sia a diversi mesi di distanza, i Marvel Studios si starebbero già preparando per un potenziale rinnovo, con l’obiettivo di iniziare la produzione a marzo 2026. I contratti di Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, che nel serial interpretano i ruoli di Matt Murdock/Daredevil e Wilson Fisk/Kingpin sarebbero validi per tre stagioni, il che richiederebbe nell’eventualità di una quarta una rinegoziazione.

