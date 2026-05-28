Kevin Feige: “Brand New Day il primo film incentrato su elementi classici di Spidey”

28 Maggio 2026
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Un Peter Parker dedito completamente al ruolo di supereroe uno dei temi centrali del film.
Brandnewday spidey

Intervistato da Empire Magazine, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha avuto modo di parlare di Spider-Man: Brand New Day, il nuovo film sull’arrampicamuri in uscita a luglio, evidenziando come la pellicola sia la prima a essere incentrata su alcuni elementi classici del personaggio.

È il primo film di Spider-Man che abbiamo realizzato nell’MCU incentrato sugli elementi classici del personaggio. Si comporta come un vero Spidey: vive in un appartamento piccolo e piuttosto triste, ascolta le comunicazioni della polizia e usa i suoi grandi poteri in modo responsabile.

Dedica tutta la sua esistenza al lavoro. Questo è il tema centrale che trovo incredibilmente attuale – li ha fatto eco il regista Destin Daniel Cretton – Credo che la maggior parte delle persone, a un certo punto della vita, abbia vissuto un lutto. Almeno per me, e penso per molti altri, il risultato può essere: “Al diavolo. Mi limiterò a lavorare. Non farò altro che lavorare”. Ovviamente, questo non è lo stato d’animo più sano.

Brand New Day è un film più introspettivo – ha invece aggiunto la produttrice Amy Pascal – e la sua grandezza risiede nelle emozioni, non nell’esplosione di mondi.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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