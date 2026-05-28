Kevin Feige: “Brand New Day il primo film incentrato su elementi classici di Spidey”

Intervistato da Empire Magazine, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha avuto modo di parlare di Spider-Man: Brand New Day, il nuovo film sull’arrampicamuri in uscita a luglio, evidenziando come la pellicola sia la prima a essere incentrata su alcuni elementi classici del personaggio.

È il primo film di Spider-Man che abbiamo realizzato nell’MCU incentrato sugli elementi classici del personaggio. Si comporta come un vero Spidey: vive in un appartamento piccolo e piuttosto triste, ascolta le comunicazioni della polizia e usa i suoi grandi poteri in modo responsabile.

Dedica tutta la sua esistenza al lavoro. Questo è il tema centrale che trovo incredibilmente attuale – li ha fatto eco il regista Destin Daniel Cretton – Credo che la maggior parte delle persone, a un certo punto della vita, abbia vissuto un lutto. Almeno per me, e penso per molti altri, il risultato può essere: “Al diavolo. Mi limiterò a lavorare. Non farò altro che lavorare”. Ovviamente, questo non è lo stato d’animo più sano.