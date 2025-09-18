Daredevil: Born Again – Luce verde per la terza stagione, riprese nel 2026

I Marvel Studios hanno dato il via libera alla terza stagione di Daredevil: Born Again, la serie con protagonista Charlie Cox nel ruolo dell’eroe di Hell’s Kitchen. Lo riporta IGN, che ha ricevuto conferma diretta da Brad Winderbaum, capo del settore streaming, televisione e animazione presso la major guidata da Kevin Feige.

Per quanto riguarda Daredevil, sì, abbiamo il via libera per la terza stagione e inizieremo le riprese l’anno prossimo – ha detto Winderbaum.

Nelle scorse settimane erano circolate indiscrezioni sulla pianificazione di una terza stagione dello show, mentre attualmente la seconda è in post-produzione dopo che la lavorazione è terminata questa estate.