Da Nuova Editoria Organizzata “Dodici”

Comunicato stampa

Nuova Editoria Organizzata è lieta di annunciare l’uscita di Dodici, primo volume antologico da loro prodotto e pubblicato. Il progetto nasce da un processo creativo peculiare: le storie sono state sviluppate come prime stesure autonome e solo in un secondo momento riunite sotto un tema comune. I cinque autori hanno rintracciato un’anima comune nel concetto di Tempo e nelle sue declinazioni emotive e fisiche.

Il titolo Dodici è il perno simbolico attorno a cui ruota l’intero volume: 12 come le tavole di ogni storia, come le ore sul quadrante di un orologio e come le note della scala cromatica. Una struttura matematica che ospita quattro storie, specchio dei quattro quadranti orari, che esplorano la memoria, la crescita, una fine e un nuovo inizio.

Il volume raccoglie quattro sguardi autoriali diversi, capaci di spaziare tra epoche e generi:

“Sul ricordo di un dolore” di Laura Milone: Ambientata a Vardø nel 1617, racconta di una comunità di pescatori travolta dalla tragedia. Una riflessione potente sulla forza della ricostruzione e sull’ombra persistente del passato, ispirata a un evento realmente accaduto.

“Fai il bravo” di Alessandro Rippa: Un’indagine sul significato del diventare adulti. Tra immobilità e movimento, la storia ci ricorda che il dolore di una “sbucciatura” è spesso il prezzo necessario per uscire dalla gabbia dell’infanzia.

“Tanti auguri, Vaffanculo!” di Francesco Orlando (testi) e Arianna Melone (disegni): Una storia cinica e poetica sulla fine dei rapporti. Quando i volti sbiadiscono, restano i ricordi a coprire le assenze, dimostrando che innamorarsi o lasciarsi è, dopotutto, una questione di stile.

“Overture” di Mattia Tassaro: Un preludio visivo e testuale che esplora il mistero della nascita. Dal buio alla luce, dal nulla all’urlo, un’opera che cattura l’essenza pura di ogni inizio.

“Dodici” è un progetto corale che mette al centro la narrazione breve come spazio di sperimentazione e dialogo, offrendo quattro sguardi autoriali su un tema universale. Ogni storia avrà, inoltre, una propria copertina ispirata alla cover di un album musicale.

Come consuetudine, le prime tavole del volume saranno disponibili gratuitamente sul nostro sito www.nuovaeditoriaorganizzata.com a partire da venerdì 13 febbraio.

Nuova Editoria Organizzata si propone come un’alternativa libera all’editoria tradizionale italiana. La loro volontà è quella di creare uno spazio per artisti e autori dove questi non siano influenzati da dinamiche e tempi editoriali, dove si possa raccontare tutto ciò che deriva da un bisogno espressivo senza essere censurati, veicolati o ingabbiati.