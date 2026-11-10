A Bologna torna A Occhi Aperti

COMUNICATO STAMPA

La quarta edizione del Festival internazionale di fumetto e illustrazione A occhi aperti è in programma a Bologna dal 19 al 22 novembre. Punti di rottura, questo il titolo dell’edizione 2026, intende presentare una riflessione corale sulle forme che la conflittualità assume oggi nelle nostre vite: se ogni epoca ha avuto bisogno di qualche forma di conflitto per rapportarsi con l’altro e ridefinire i contorni della convivenza, infatti, questa spinta oggi sembra essersi inceppata.

Il conflitto si è progressivamente svuotato del suo potenziale generativo, riducendosi a semplice polarizzazione delle opinioni e alimentando derive politiche autoritarie. Più che un terreno di confronto, “l’altro” è divenuto un peso che la società cerca di rimuovere, tra chi rifiuta in maniera radicale tutto ciò che è differente e chi sceglie di isolarsi in bolle fatte di persone e idee simili alle proprie. Un cortocircuito che appiattisce le differenze e ci scopre incapaci di stare nel disaccordo.Muovendo da questa presa di coscienza, artiste e artisti internazionali rifletteranno sulle possibili strade per tornare a vedere ciò che è altro da noi come un punto d’inizio di nuovi futuri possibili. A occhi aperti si conferma così come laboratorio di riflessione sulle contraddizioni del presente attraverso la narrazione per immagini, anche attraverso lo sguardo di artisti e artiste emergenti o già riconosciuti all’estero ma ancora poco noti al pubblico italiano.

Punti di rottura: la personale di Helge Reumann

Progetto speciale al centro del festival è la prima mostra personale italiana dell’autore svizzero Helge Reumann. Nato a Uster nel 1966 e formatosi all’École des Arts Décoratifs di Ginevra, è una figura chiave della scena artistica e del fumetto underground svizzero. Docente presso la HEAD di Ginevra e vincitore del prestigioso Prix Töpffer (nel 2002, 2014 e 2019), ha saputo imporsi a livello internazionale grazie a un linguaggio visivo unico. Con la storica casa editrice ginevrina Atrabile ha pubblicato alcune delle sue opere a fumetti più significative. La sua ricerca artistica spazia dal disegno e dal fumetto alla pittura acrilica su legno, fino alla scultura in resina e alle installazioni sonore. Il lavoro di Reumann sfugge a qualsiasi categorizzazione, muovendosi con disinvoltura tra i principali festival di fumetto (BDFIL, Fumetto) e importanti istituzioni d’arte contemporanea (come il Centre d’art contemporain di Yverdon-les-Bains e il Lieu unique di Nantes). Le sue opere sono incluse in collezioni pubbliche e private, tra cui quelle del Musée d’art et d’histoire e del Fonds municipal d’art contemporain di Ginevra.

Punti di rottura, questo il titolo della mostra, ripercorrerà l’opera dell’artista attraverso tavole originali, installazioni e sculture, poste in dialogo con lo spazio dell’ex Chiesa di San Mattia a Bologna (inaugurazione il 20 novembre alle 19). In occasione della mostra, uscirà in Italia per Sigaretten Edizioni Grafiche anche il suo graphic novel Kilmotor, punto di arrivo della sua instancabile costruzione di un universo originale e irriverente. L’autore approfondirà la sua arte e il suo processo creativo in due incontri: venerdì 20 novembre, alla biblioteca Salaborsa alle 17.00, in dialogo con Lorenzo Mattotti ed Emilio Varrà, e sabato 21 novembre, alle 10.30 al DAS, con Francesco Maria Spampinato.

Tra le voci più influenti del fumetto europeo indipendente, con il suo lavoro Reumann indaga da sempre le inquietudini del contemporaneo: al centro della sua ricerca c’è un’estetica della violenza che restituisce un mondo dominato dallo scontro, facendosi critica spietata al presente. Il suo universo visivo pesca dal weird, dall’horror, dalla fantascienza. Il gusto per il grottesco si intreccia alla rappresentazione di un’umanità fragile, schiacciata tra l’illusione del dominio assoluto sulla Terra e la realtà della propria natura finita.

Tensioni e scontri occupano un ruolo centrale, osservate attraverso uno sguardo irriverente che ne rivela le assurdità. Tutto questo è espresso attraverso una narrazione puramente visiva: i suoi fumetti, privi di parole e di un giudizio morale esplicito, risuonano con la generale perdita di senso che caratterizza lo scenario attuale. Altri autori di rilievo internazionale accompagneranno la riflessione attorno ai modi di abitare il conflitto.

Lorenzo Mattotti, con il progetto Sottolebombe, serie di tavole che, con l’urgenza del bianco e nero, offre una rappresentazione concreta del tema della guerra attraverso lo sguardo delle sue vittime. Le illustrazioni saranno pubblicate in volume in occasione di A occhi aperti da Sigaretten Edizioni Grafiche, ed esposte in mostra al Teatro Arena del Sole, dal 21 novembre (inaugurazione alle 19) al 6 dicembre.

La vera storia di San Nicola: la personale di Thierry Van Hasselt

Thierry Van Hasselt, figura centrale del fumetto indipendente belga, arriva in Italia con il suo ultimo graphic novel, La vera storia di San Nicola in uscita per Eris. Rilettura contemporanea della figura del mitico protettore dei bambini alla luce della crisi climatica, delle guerre in atto e del generale decadimento dei valori sociali, dove il conflitto diventa rifiuto del sistema economico e politico. Le sue tavole originali saranno esposte in mostra presso Squadro Stamperia Galleria d’Arte, dal 21 novembre (inaugurazione alle 20) fino al 12 dicembre.

Iniziare dalla fine: la personale di Lisa Blumen

Lisa Blumen, tra le autrici più interessanti del fumetto francese contemporaneo, il suo ultimo libro, Cinghiali, è edito in Italia da Coconino. Sarà al festival con Iniziare dalla fine, all’Accademia di Belle Arti (inaugurazione giovedì 19 novembre alle 18), esposizione che ripercorrerà l’intera opera dell’artista fatta di storie che, a partire dalle relazioni intime tra personaggi, si sviluppano in universi narrativi che sono lo specchio di molte storture del presente e del conflitto come frattura del sé. Blumen sarà presente anche sabato 21 alle ore 14:30 al DAS, in dialogo con la drammaturga Chiara Lagani, e domenica 22, alle 11 al DAS, nella tavola rotonda “Prendere posizione” con Manuele Fior e Rita Petruccioli, moderati da Rodolfo Dal Canto.

Allarme rosso: la personale di Laurie Agusti

Altra voce emergente del panorama francese, Laurie Agusti presenta presso ZOO la mostra Allarme rosso: inaugurata giovedì 19 novembre alle 20, espone le tavole della sua prima graphic novel ora in uscita in Italia, Rosso minaccia (Diabolo Edizioni), dal nome di una tonalità di smalto rosso: una narrazione sulle tensioni maschiliste all’interno del mondo incel. La mostra sarà visitabile fino al 10 gennaio 2027. Le altre voci del festival

Presenti in eventi, incontri e rassegne anche altri nomi della scena internazionale del fumetto. Tra questi, un incontro che formerà un’anteprima ideale del festival: Paolo Bacilieri sarà protagonista il 12 novembre, dalle ore 18, di una serata al Cinema Modernissimo, una proiezione de Lo svitato di Carlo Lizzani, film scelto dall’autore che lo introdurrà in un incontro pubblico. Al termine dell’evento, l’autore farà un firmacopie del suo ultimo libro, Ad ogni modo, ora in uscita per Canicola. Martina Sarritzu sarà in mostra con L’è una legera, edito da Canicola, la sua prima opera narrativa di ampio respiro, che segna un nuovo passo nel suo percorso autoriale; Rita Petruccioli presenterà una mostra dedicata alla sua riscrittura contemporanea di Medea (edita da BAO Publishing); l’editore francese indipendente Boris Détraz, animatore del progetto Les Lilas; Controcampo, una rassegna di cinema d’animazione d’autore a cura di Collettivo Osso e Riccardo Ambrosi; e ancora presenti Cristina Portolano e tante realtà legate al mondo dell’autoproduzione, da Mammaiuto a MalEdizioni, da Lök Zine a Inuit.Accanto alle mostre, il festival si conferma uno spazio di formazione per giovani artisti e artiste: in programma, una giornata dedicata a decine di studenti provenienti da dieci tra le principali Accademie d’arte e scuole di fumetto italiane; sessioni di portfolio review; un workshop intensivo e ancora laboratori e attività di alfabetizzazione al visivo per scuole e biblioteche. Il festival è realizzato con il sostegno dei fondi Otto per Mille dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, grazie al quale il festival pone sempre più al centro giovani emergenti under 35, coinvolti tra workshop, esposizioni, incontri, curatele. Il festival beneficia anche del sostegno del Ministero della Cultura. La mostra di Helge Reumann è realizzata grazie al contributo di Pro Helvetia.



Ecco il programma del festival:

Giovedì 12 novembre (pre festival)

● h. 18.00 — Paolo Bacilieri al Modernissimo — Cinema Modernissimo – Cineteca di

Bologna

Proiezione de Lo svitato di Carlo Lizzaini e incontro con Paolo Bacilieri

A seguire, firmacopie con l’autore



Martedì 17 novembre

● h. 18.00 — Cristina Portolano x Sputnik Press — Zem Garden

Inaugurazione mostra Interiora

(fino al 30 novembre)



Mercoledì 18 novembre

● h. 17.00 — Vitro x Sputnik Press — Piccola Galleria

Inaugurazione mostra FESTER – Una fuga nell’Incubo

● h. 19.30 — Studio Ram

Inaugurazione mostra Caio Tripodi



Giovedì 19 novembre

● h. 16.00 — Thomas Gabison — Accademia di Belle Arti

● h. 18.00 — Lisa Blumen — Accademia di Belle Arti

Inaugurazione mostra Iniziare dalla fine

● h. 18.00 — Progetto “Le figure del libro” in collaborazione con Else Edizioni —

Accademia di Belle Arti

Inaugurazione mostra Il contratto

● h. 19.00 — Rita Petruccioli

Inaugurazione mostra Medea: sorellanza, potere e ribellione

(fino al 28 novembre)

● h. 20.00 — Laurie Agusti — Zoo

Inaugurazione mostra Allarme rosso

(fino al 10 gennaio)

Venerdì 20 novembre

● h. 11.30 — Tavola rotonda Autoproduzioni — Das

Mammaiuto, MalEdizioni, LӦK Zine, Inuit

h. 15.00 — CONTROCAMPO — Cinema Lumière

Rassegna di cortometraggi animati con Osso Collettivo e Riccardo Ambrosi

Intervengono Stefano Franceschetti e Federica Iacobelli

● h. 17.00 — Helge Reumann e Lorenzo Mattotti — Salaborsa

Incontro con Lorenzo Mattotti

● h. 18.00 — Helge Reumann — Ex Chiesa di San Mattia

Inaugurazione mostra Punti di rottura

● h. 20.30 — Titivil

Inaugurazione mostra Crème Lunaire di Boris Détraz / Les Lilas

● h. 21.30 — Martina Sarritzu — Casa del Custode Canicola

Inaugurazione mostra

Sabato 21 novembre

● h. 10.30 — Helge Reumann — Das

Incontro con Francesco Maria Spampinato

● h. 12.30 — Laurie Agusti — Das

Incontro

● h. 14.30 — Lisa Blumen — Das

Incontro con Chiara Lagani Iniziare dalla fine

● h. 16.30 — Manuele Fior e Martina Sarritzu — Das

Incontro

● h. 18.00 — Vitro x Sputnik Press — Das

Incontro Tensione atmosferica: come il segno urla la voce dei luoghi con Andrea

Bruno

● h. 19.00 — Lorenzo Mattotti — Teatro Arena del Sole

Inaugurazione mostra Sottolebombe

(fino al 6 dicembre)

● h. 20.00 — Thierry Van Hasselt — Squadro Stamperia Galleria d’Arte

Inaugurazione mostra La vera storia di San Nicola

(fino al 12 dicembre)

Domenica 22 novembre

● h. 11.00 — Prendere Posizione — Das

Tavola rotonda con Manuele Fior, Rita Petruccioli e Lisa Blumen, modera Rodolfo

Dal Canto

● h. 13.00 — Thierry Van Hasselt — Urca Studio

Inaugurazione mostra Workshop

● h. 14.00 — Titivil — Das

Incontro Boris Détraz / Les Lilas

● h. 15.00 — Martina Sarritzu — Das

Incontro

● h. 17.00 — Thierry Van Hasselt — Das

Incontro con Antonio Esposito Contro matti, santi e bambini

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