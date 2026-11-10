Il fumetto. Storia, filosofia, letteratura: un nuovo saggio sulla nona arte

Comunicato stampa

Che cos’è un fumetto? La narrazione a fumetti può essere considerata letteratura? Qual è il rapporto tra fumetto, filosofia e scienza? Nonostante l’interesse sempre più capillare per il fumetto, in Italia non è favile reperire un testo che illustri le coordinate fondamentali di un discorso teorico e interdisciplinare sul fumetto, a uso di studenti universitari e pubblico colto.

Il volume Il fumetto. Storia, filosofia, letteratura prova a colmare tale lacuna, tanto più rilevante se si tiene conto di come, al contrario, il dibattito internazionale ad esempio francese, inglese e tedesco sia già assai ricco di ricerche estetico-filosofiche, storico-scientifiche e letterarie sul fumetto.

Il lavoro è composto da quattro capitoli di Marco Ciardi (implicazioni del fumetto per la ricerca storica, anzitutto intesa come ricerca e verifica delle fonti, e intrecci tra storia del fumetto e storia della scienza); Barbara Innocenti (storia del fumetto e fumetto come genere letterario, incluse le riscritture a fumetti di opere della letteratura); Andrea Mecacci (il fumetto all’interno delle dinamiche generali della cultura di massa / pop culture); Mariagrazia Portera (l’esperienza estetica del fumetto, con riferimento al versante sia produttivo sia ricettivo dell’opera e alle dinamiche spaziali e temporali della ricezione, anche con paralleli tra alcuni fumetti paradigmatici della contemporaneità e le loro riproposizioni cinematografiche).

Pubblicato da Editrice Morcelliana, il saggio è stato presentato in anteprima a Lucca Comics 2026 ed è ora disponibile nelle librerie e negli store on line.

Il fumetto. Storia, filosofia, letteratura

AA.VV.

Editrice Morcelliana, 2026

176 pagine, brossurato – 17,00 €

ISBN: 9788837241452