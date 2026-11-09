James Gunn e Peter Safran lasciano guida DC Studios

9 Novembre 2026
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I due dirigenti lasciano la major dopo quattro anni.
Dcstudios

James Gunn e Peter Safran, in quello che viene considerato dagli analisti un inatteso rimpasto ai vertici, lasciano i loro ruoli di co-presidenti dei DC Studios, con Jeremy Latcham che li sostituirà in veste di presidente e Chief Creative Officer.

Gunn e Safran torneranno a occuparsi a tempo pieno al lavoro creativo.

Quattro anni fa, ci siamo posti l’obiettivo di unire la DC sotto un’unica visione creativa. In questo periodo, abbiamo contribuito a riportare Superman al centro della DC, aprendo al contempo nuove strade e raccontando storie inedite nel cinema e nella televisione, con progetti come Peacemaker, Creature Commandos, Lanterns e Clayface – hanno dichiarato Gunn e Safran – Siamo estremamente orgogliosi del team che ha trasformato questa ambizione in realtà, inclusi gli attori, le troupe e i dirigenti con cui abbiamo avuto l’opportunità di collaborare. Con Jeremy condividiamo un percorso creativo che risale ai tempi della Marvel, e siamo impazienti di scoprire la prospettiva che apporterà al prossimo capitolo della DC. Siamo entusiasti di tornare a dedicarci a ciò che ci ha spinto a intraprendere questo lavoro fin dall’inizio: raccontare le storie che amiamo, compreso il prossimo capitolo del viaggio di Clark e Lex in Man of Tomorrow.

Siamo grati per la loro passione, il loro contributo e il loro impegno verso questo marchio leggendario – hanno dichiarato Ellison e Kreiz in un comunicato – Jeremy è stato a lungo un partner creativo per entrambi e nutriamo piena fiducia nel fatto che James e Peter garantiranno una transizione fluida e basata sulla collaborazione, portando avanti questo lavoro con grande cura. Non vediamo l’ora di lavorare con Jeremy per costruire la prossima generazione di narrazioni targate DC e per rafforzare ulteriormente il nostro impegno nei confronti dei fan.

Latcham è un veterano dei Marvel Studios e ha partecipato alla produzione di numerosi film dal primo Iron Man ai Guardiani della Galassia e nel suo nuovo ruolo supervisionerà il processo creativo, la produzione, la gestione dei talenti e la strategia. Risponderà a Dana Goldberg e Josh Greenstein, co-presidenti di Skydance Motion Picture Group.

Jeremy nutre un profondo rispetto per la DC e per la sua appassionata base di fan, riconoscendo che essi costituiscono il vero fondamento di questo storico marchio, che ha accompagnato intere generazioni – hanno dichiarato Goldberg e Greenstein – Sotto la sua guida, ogni film e serie televisiva sarà sviluppato, dall’inizio alla fine, tenendo sempre a mente le legioni di fan che amano e sostengono questo universo. Il percorso professionale di Jeremy è la dimostrazione dell’eccellenza che egli saprà apportare allo sviluppo della DC e dei tanti amati personaggi che ne fanno parte.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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