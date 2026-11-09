James Gunn e Peter Safran lasciano guida DC Studios

James Gunn e Peter Safran, in quello che viene considerato dagli analisti un inatteso rimpasto ai vertici, lasciano i loro ruoli di co-presidenti dei DC Studios, con Jeremy Latcham che li sostituirà in veste di presidente e Chief Creative Officer.
Gunn e Safran torneranno a occuparsi a tempo pieno al lavoro creativo.
Quattro anni fa, ci siamo posti l’obiettivo di unire la DC sotto un’unica visione creativa. In questo periodo, abbiamo contribuito a riportare Superman al centro della DC, aprendo al contempo nuove strade e raccontando storie inedite nel cinema e nella televisione, con progetti come Peacemaker, Creature Commandos, Lanterns e Clayface – hanno dichiarato Gunn e Safran – Siamo estremamente orgogliosi del team che ha trasformato questa ambizione in realtà, inclusi gli attori, le troupe e i dirigenti con cui abbiamo avuto l’opportunità di collaborare. Con Jeremy condividiamo un percorso creativo che risale ai tempi della Marvel, e siamo impazienti di scoprire la prospettiva che apporterà al prossimo capitolo della DC. Siamo entusiasti di tornare a dedicarci a ciò che ci ha spinto a intraprendere questo lavoro fin dall’inizio: raccontare le storie che amiamo, compreso il prossimo capitolo del viaggio di Clark e Lex in Man of Tomorrow.
Siamo grati per la loro passione, il loro contributo e il loro impegno verso questo marchio leggendario – hanno dichiarato Ellison e Kreiz in un comunicato – Jeremy è stato a lungo un partner creativo per entrambi e nutriamo piena fiducia nel fatto che James e Peter garantiranno una transizione fluida e basata sulla collaborazione, portando avanti questo lavoro con grande cura. Non vediamo l’ora di lavorare con Jeremy per costruire la prossima generazione di narrazioni targate DC e per rafforzare ulteriormente il nostro impegno nei confronti dei fan.
Latcham è un veterano dei Marvel Studios e ha partecipato alla produzione di numerosi film dal primo Iron Man ai Guardiani della Galassia e nel suo nuovo ruolo supervisionerà il processo creativo, la produzione, la gestione dei talenti e la strategia. Risponderà a Dana Goldberg e Josh Greenstein, co-presidenti di Skydance Motion Picture Group.
Jeremy nutre un profondo rispetto per la DC e per la sua appassionata base di fan, riconoscendo che essi costituiscono il vero fondamento di questo storico marchio, che ha accompagnato intere generazioni – hanno dichiarato Goldberg e Greenstein – Sotto la sua guida, ogni film e serie televisiva sarà sviluppato, dall’inizio alla fine, tenendo sempre a mente le legioni di fan che amano e sostengono questo universo. Il percorso professionale di Jeremy è la dimostrazione dell’eccellenza che egli saprà apportare allo sviluppo della DC e dei tanti amati personaggi che ne fanno parte.