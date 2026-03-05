Coconino Press/Doku presenta “La senpai immortale”

Comunicato stampa

Due studentesse liceali che vivono in una città colpita all’improvviso da un tifone iniziano a essere aggredite ogni giorno, al ritorno dal club scolastico, da misteriose entità soprannaturali. Ma, per qualche ragione, è sempre la senpai, la compagna più grande, a essere presa di mira. Eppure, ogni volta, riesce a sopravvivere indenne. Come se fosse posseduta da qualcosa…

Con Fujimi no Paisen (letteralmente La senpai immortale), Taguchi Shōtarō ha creato un manga horror surreale che porta alla mente alcune opere di Itō Junji e Nakayama Masaaki.

Dopo essere stata pubblicata originariamente in digitale in Giappone, Coconino Press porta in libreria questo fumetto nella sua collana Doku a partire dal 6 marzo 2026.

La senpai immortale

Taguchi Shōtarō

Traduzione di Paolo C. D’Alì

Coconino Press/Doku, 2026

224 pagine, brossurato, bianco e nero – 14,90 €

ISBN: 9788876188190

Taguchi Shōtarō

Taguchi Shōtarō è un mangaka giapponese. Debutta come autore di serie a fumetti nell’agosto 2018 con Fujimi no Paisen (La senpai immortale), pubblicato sulla piattaforma web Ura Sunday e sull’app Manga One, entrambe edite da Shogakukan. Dal gennaio 2020 è autore della serie Ura Baito: Tōbō Kinshi (Lavori segreti: fuga proibita), in corso di pubblicazione sulle stesse piattaforme.