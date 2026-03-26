Coconino Press pubblica “Storia del nuovo cognome”

Comunicato stampa

Con il secondo volume de L’amica geniale a fumetti prosegue la storia dell’amicizia tra Raffaella ed Elena, Lila e Lenù.

Un legame indissolubile iniziato con due bambine che si prendono per mano, in un rione miserabile della periferia napoletana negli anni Cinquanta del XX secolo, che continua seguendo passo dopo passo la loro crescita individuale, il loro modo di influenzarsi reciprocamente, i sentimenti e il mutare delle condizioni che nutrono nel tempo il loro rapporto.

In questo secondo libro, Storia del nuovo cognome, Lila e Lenù sono cresciute e attraversano nuove difficili prove. La prima si è sposata e ha preso un nuovo cognome, Carracci, ma il suo matrimonio si rivela precoce e infelice. La seconda si getta a capofitto nei suoi studi, unica via possibile di emancipazione, che dopo la licenza liceale la portano a lasciare il rione e Napoli per frequentare la Normale di Pisa. Entrambe continuano a confrontarsi con una società spesso violenta e maschilista, con il solo sostegno della reciproca amicizia, messa a dura prova dagli eventi della vita e dallo scorrere del tempo. Ma a volte c’è bisogno di perdersi per ritrovarsi, per sentire riecheggiare ancora il suono folle dei propri pensieri nel cervello dell’altra.

Un adattamento quello di Chiara Lagani e Mara Cerri che, sfruttando le potenzialità espressive del linguaggio del fumetto, rilegge l’opera più iconica e amata di Elena Ferrante.

Il primo volume de L’amica geniale a fumetti è già stato tradotto all’estero in undici edizioni e ha dato vita anche a un recital teatrale andato in scena in numerose date italiane ed europee, a Hong Kong e in Cina. Anche da Storia del nuovo cognome sarà tratto uno spettacolo, attualmente in preparazione, a cura di Chiara Lagani e della sua compagnia Fanny & Alexander.

Il nuovo volume sarà disponibile in libreria a partire dal 27 marzo 2026.

Le autrici

Mara Cerri, nata a Pesaro, è tra le più importanti artiste italiane, autrice di libri illustrati, film d’animazione, manifesti. Il suo segno ha attraversato i libri delle principali case editrici e nel 2020 ha realizzato il manifesto del Salone di Torino. Fra i suoi titoli più recenti Il segreto di Nadia Terranova, vincitore del Premio Strega Ragazzi e del Premio Andersen, e il Millennio Einaudi I libri di Oz, tradotti e raccontati da Chiara Lagani. In collaborazione con Magda Guidi ha realizzato il cortometraggio d’animazione Via Curiel 8, tratto dall’omonimo libro per l’editore Orecchio Acerbo, vincitore del Torino Film Festival 2011. Ha collaborato anche con Alice Rohrwacher, Davide Orecchio, Albino Pierro, Andrea Bajani, Paolo Cognetti. Nel 2025 ha vinto come Miglior illustratrice il prestigioso Premio Andersen, uno dei più importanti riconoscimenti nel settore dell’editoria per ragazzi.

Chiara Lagani, nata a Ravenna, è attrice, drammaturga e traduttrice. Compone testi teatrali originali e affronta lavori di rielaborazione e riscrittura di testi poetici e di letteratura non solamente teatrale. Nel 1992 ha fondato a Ravenna con Luigi De Angelis la compagnia Fanny & Alexander. Tra i lavori teatrali più rappresentativi della compagnia ci sono il progetto triennale dedicato ad Ada di Vladimir Nabokov, il ciclo di spettacoli ispirato al Meraviglioso Mago di Oz, il progetto Discorsi sulla retorica pubblica e lo spettacolo Storia di un’amicizia, tratto dalla tetralogia L’amica geniale di Elena Ferrante. Lagani porta avanti un progetto di alta formazione per attori e drammaturghi e un progetto di laboratori per l’infanzia, Pianeta giallo.

L’amica geniale a fumetti vol. 2 – Storia del nuovo cognome

Chaira Lagani, Mara Cerri

Coconino Press, 2026

192 pagine, brossurato, colori – 28,00 €

ISBN: 9788876187537

Di seguito, le cinque pagine iniziali di Storia del nuovo cognome