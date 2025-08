Chris Hemsworth: “Frainteso sul futuro di Thor”

Intervistato da The Hollywood Reporter, l’attore Chris Hemsworth ha avuto modo di parlare di Thor e in particolare del messaggio che celebrava il personaggio, postato alcune settimane fa, proprio in occasione dell’inizio della lavorazione di Avengers: Doomsday. A questo proposito, l’attore ha confermato che non si trattava di un addio al Dio del Tuono, come è stato erroneamente percepito da alcuni.

Non era certo questo l’intento. A dire il vero, il mio team dei social media ha assemblato un po’ di materiale e ha detto: “Oh, potrebbe essere fantastico. Pubblicheremo qualcosa e ringrazieremo i fan”. E io ho risposto: “Sì, fantastico. È fantastico”. Così l’abbiamo scritto insieme, e poi sono andato a fare qualcos’altro. Ma in seguito alcune persone mi hanno chiesto spiegazioni, e qualcuno del mio team ha detto: “Ugh, abbiamo dato un’impressione sbagliata”. (Ride.) Non abbiamo fatto alcun controllo dei danni; non era necessario alcun controllo dei danni. Stavo iniziando un altro capitolo di questo personaggio, e questo viaggio è stato la parte più importante della mia carriera. Quindi [il video] è stato un momento di gratitudine, e nient’altro. Ma è stato sicuramente frainteso e percepito in modo diverso.