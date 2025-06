Chris Hemsworth celebra Thor con un messaggio ai fan

Impegnato nella lavorazione di Avengers: Doomsday, l’attore Chris Hemsworth ha avuto il tempo di condividere un messaggio diretto ai fan, in cui celebra i 15 anni nei panni del Dio del Tuono nel Marvel Cinematic Universe.

Interpretare Thor è stato uno dei più grandi onori della mia vita. Negli ultimi 15 anni ho impugnato Mjolnir e poi Stormbreaker come Dio del Tuono, ma ciò che lo ha reso davvero speciale… è stato condividerlo con tutti voi. La vostra passione, il vostro sostegno e il vostro amore per questo personaggio hanno significato tutto per me. Grazie per avere reso indimenticabile il mio viaggio nel Marvel Cinematic Universe. Il prossimo è Doomsday!