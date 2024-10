Canicola ripubblica in versione deluxe il fumetto “Ragazze Cattive” di Ancco

A distanza di sei anni dalla prima edizione, torna in versione deluxe uno dei libri più iconici di Canicola. Ragazze cattive di Ancco è un riferimento per un’intera generazione in Corea. Una storia di abusi, aspra e delicata, in un paese nel pieno di una crisi economica e morale dove la violenza è la normalità.

Ancco, Ragazze cattive

Canicola edizioni

collana venti20

17×24, 192 in b/n

25 euro

Settembre 2024

L’opera rivelazione dell’artista coreana Ancco – premiata ad Angoulême – un memoir crudo e sempre attuale nel suo feroce contenuto sulla violenza di genere.

Premio rivelazione al Festival di Angoulême, Ancco, con le sue storie toccanti di vita vissuta, si fa portavoce della situazione di disagio della gioventù coreana. Prigioniera di una società disincantata, la protagonista Jin-joo rompe le convenzioni e tenta la fuga della sua famiglia, insieme alla giovane Jung-ae, refrattaria, come lei, alle autorità.

Ragazze cattive è il racconto autobiografico di un’adolescenza resa turbolenta dalle contingenze del reale: la crisi economica in Corea del Sud degli anni Novanta; la violenza come la più naturale forma di contatto umano.

Ancco narra le esperienze di una ragazza segnata dalle ingiustizie della vita, che fa della propria esperienza una testimonianza esemplare di coraggio e di ribellione. Le Piccole donne di Louisa Alcott sono cresciute e diventate “cattive”: riflettendo la complessità dei nostri giorni, si fanno guerriere consapevoli per affrontare la quotidianità e il mondo contemporaneo.

LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Ancco

Nata nel 1983, a vent’anni diventa un caso editoriale in Corea grazie si suoi diari su Webtoons di cui è una indiscussa pioniera. Diventata immediatamente riferimento per un’intera generazione di giovani coreani, Ancco è molto amata anche in Francia, dove ha pubblicato le graphic novel Jindol et moi (Edition Picquier, 2007) e Aujourd’hui n’existe pas (Cornelius, 2009). Ragazze cattive ha vinto il Premio Rivelazione al Festival di Angoulême.

Canicola associazione culturale è nata a Bologna nel 2004. Attraverso un progetto editoriale di ricerca in ambito grafico e narrativo, esposizioni, workshop, presenza a festival, si occupa di fumetto contemporaneo. Canicola fa rete culturale con le altre realtà internazionali affini e ha ricevuto per la sua attività diversi premi e riconoscimenti nazionali e all’estero.

www.canicola.net