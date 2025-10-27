Canicola, Diabolo, Eris e In Your Face Comix diventano Editori dell’apocalisse a Lucca

Comunicato stampa
Una nuova era sta per essere rivelata a Lucca Comics & Games 2025: Canicola, Diabolo, Eris e In Your Face Comix uniscono le forze per dare vita a un’iniziativa epica e sovversiva nel cuore del Padiglione Napoleone.
Editori dell’apocalisse è il nome della missione. Il tuo compito? Cavalcare l’onda di questa alleanza di editori indipendenti e conquistare i 4 cavalieri dell’Apocalisse in versione d’autore fino alla leggendaria sorpresa finale.
Ecco come funziona:
- Visita gli stand dei 4 editori nel Padiglione Napoleone: Canicola NAP143 – Diabolo NAP537 – Eris e In Your Face Comix NAP221
- Acquista almeno un volume da ciascun editore
- Ricevi da ogni casa editrice un timbro sulla tessera, che ti verrà consegnata dal primo editore
- Per ogni timbro, ogni casa editrice ti regalerà una stampa esclusiva illustrata da un impavido autore, ognuna dedicata a uno dei 4 cavalieri: Guerra è disegnato da Pastoraccia per Canicola; Conquista è disegnato da Federico Appel per Diabolo; Carestia è disegnato da Adam Tempesta per Eris; Morte è disegnato da Danilo Manzi per In Your Face Comix.
- Quando avrai raccolto tutti e quattro i timbri, consegna la tessera completa all’ultimo stand, solo chi porterà a termine la cavalcata potrà ricevere la leggendaria sorpresa finale.
L’iniziativa è attiva per tutta la durata di Lucca Comics & Games 2025, fino a esaurimento scorte.
Unisciti ai 4 Editori dell’Apocalisse: porta a compimento la tua missione, svela il tuo spirito intrepido e risveglia l’energia creativa dell’editoria indipendente.