Canicola, Diabolo, Eris e In Your Face Comix diventano Editori dell’apocalisse a Lucca

Comunicato stampa

Una nuova era sta per essere rivelata a Lucca Comics & Games 2025: Canicola, Diabolo, Eris e In Your Face Comix uniscono le forze per dare vita a un’iniziativa epica e sovversiva nel cuore del Padiglione Napoleone.

Editori dell’apocalisse è il nome della missione. Il tuo compito? Cavalcare l’onda di questa alleanza di editori indipendenti e conquistare i 4 cavalieri dell’Apocalisse in versione d’autore fino alla leggendaria sorpresa finale.

Ecco come funziona:

Visita gli stand dei 4 editori nel Padiglione Napoleone: Canicola NAP143 – Diabolo NAP537 – Eris e In Your Face Comix NAP221

Acquista almeno un volume da ciascun editore

Ricevi da ogni casa editrice un timbro sulla tessera, che ti verrà consegnata dal primo editore

Per ogni timbro, ogni casa editrice ti regalerà una stampa esclusiva illustrata da un impavido autore, ognuna dedicata a uno dei 4 cavalieri: Guerra è disegnato da Pastoraccia per Canicola; Conquista è disegnato da Federico Appe l per Diabolo; Carestia è disegnato da Adam Tempesta per Eris; Morte è disegnato da Danilo Manzi per In Your Face Comix.

L’iniziativa è attiva per tutta la durata di Lucca Comics & Games 2025, fino a esaurimento scorte.

Unisciti ai 4 Editori dell’Apocalisse: porta a compimento la tua missione, svela il tuo spirito intrepido e risveglia l’energia creativa dell’editoria indipendente.