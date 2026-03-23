Bricòla 2026 il 28 e 29 marzo a Milano

Comunicato stampa

Autoproduzioni a fumetti, incontri, laboratori, una mostra e un gioco di carte: sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 si svolgerà la nona edizione di Bricòla, il festival dedicato a chi non solo legge i fumetti ma se li disegna e pubblica da sé, quest’anno ospitato a La Casa dei Giochi di Milano.

Dal 2016, anno della prima edizione, Bricòla è diventato un punto di riferimento per chi crea i fumetti e per chi li legge. Un festival come luogo d’incontro, scambio d’idee, di immagini, di narrazioni e di esperienze tra chi si occupa del settore, e allo stesso tempo aperto al pubblico generalista; un’occasione per far nascere il dialogo e riportarlo in presenza e su carta.

Il tutto è partito da WOW Spazio Fumetto, il museo del fumetto di Milano, chiuso pochi mesi fa. Nonostante la perdita di questo importante punto di riferimento per il fumetto a Milano (autoprodotto e non), il comitato organizzatore di Bricòla ha trovato ospitalità presso La Casa dei Giochi, in via Sant’ Uguzzone n°8.

La Casa dei Giochi è un Centro di Aggregazione Giovanile del Municipio 2 del Comune di Milano. Il progetto è stato curato da diverse associazioni ludiche con lo scopo di dare un punto di riferimento ad attività culturali e ricreative a Milano. Lo spazio ospita un salone centrale dedicato ad attività ricreative e tornei, una sala adibita a museo e biblioteca sui giochi, diverse stanze dedicate alle attività delle associazioni, un piccolo punto ristoro e un giardino.

L’ingresso al festival sarà libero: visitatori e visitatrici troveranno stand di vendita e disegno di autrici, autori e collettivi di autoproduzione, con più di 60 realtà ospitate nell’arco dei due giorni.

Partecipano sabato 28 marzo, dalle 14:00 alle 20:00:

Alambicco Comics, Alessandro Locati, Anna Dietzel, Associazione Culturale Mammaiuto, Attaccapanni Press, BandaBendata, Beam Press, Bendanera, BMR, Catapecchia Editrice, Clinkers, Collettivo Stagnola, Collettivo Unknown, Coltello Comics, DPS Comics, Eleonora “Lele” Marra, Frankenstein Magazine, Gianvo, Guido Brualdi, L. A. De Pascale, La Beccaccia, Lapis Niger XYZT, Loreliv, Midian Comics, Mitch L., Nalsco, Paolo Sanna, S.F.U.V., Schiuma Fumetti, Spaghetti Publishing, t-press, Trincea Ibiza, Wabbit Hunting Season.

Domenica 29 marzo, sempre dalle 14:00 alle 20:00, sarà il turno di:

AFA Autoproduzioni Fichissime Anderground / Čapek Magazine, Bangarang!Comics, Barzak Magazine, Blekbord, BohNoBeh! e Valerio Barchi, Casa Editrice Libera e Senza Impegni, Cleofacose, Collettivo Viscosa, Divino Regno, Ehm Autoproduzioni, Fellow Tales, GiaTra, Gli Ultracani, Hurricane Ivan, Kolon, Laura Spianelli, Lentilla, Lök Zine, Luisa Torchio, Marika Bellò, Mecenate Povero, Pastaacolazione, Pelati Malvagi, Popcorn Project e Dragon Pie, Ragdoll Fumetti Scomposti, Scilla Produzioni, Silly Nostalgic Kids, Silvia Alcidi, Sottobosco, Storie Brute, TheDollMaker.

In entrambe le giornate sarà presente anche il Bibliobus del Sistema Bibliotecario di Milano, che permetterà a visitatori e visitatrici di iscriversi alle biblioteche cittadine e di prendere in prestito libri e fumetti.

Per celebrare la nuova sede di Bricòla 2026, ovvero La Casa dei Giochi, autrici e autori sono stati coinvolti nella creazione di Bricòla – Il gioco di carte, il gioco di carte collezionabili del festival.

L’ispirazione arriva dai trading card game, in cui giocatori e giocatrici collezionano carte per costruire il proprio mazzo e sfidarsi. Magic: The Gathering, Yu-Gi-Oh!, Pokémon sono solo alcuni dei più noti esempi di trading card game, ognuno con un proprio regolamento e universo narrativo.

Nel gioco di carte di Bricòla, giocatrici e giocatori sono Contrabbandieri di fumetti: ciascuno di loro è dotato di una bricòla (borsa usata dai contrabbandieri lombardi nell’attraversamento di Alpi e laghi, per portare dalla Svizzera merci introvabili in Italia) che deve essere riempita di fumetti. Ogni carta rappresenta una delle realtà ospitate in questa edizione del festival: stili diversi, poteri differenti, per giocare e divertirsi all’insegna della passione per le autoproduzioni (di giochi e fumetti)!

Il gioco sarà in vendita a Bricòla e le illustrazioni – tutte realizzate appositamente per l’occasione – saranno esposte in mostra durante i due giorni del festival.

Gli incontri

Nel corso del festival autrici e autori, operatori culturali, case editrici, critici di fumetto e altre personalità della nona arte si confronteranno in incontri aperti al pubblico, per scoprire insieme il mondo delle autoproduzioni e del fumetto indipendente.

Sabato 28 marzo alle 15:30 si svolgerà Un gioco da fumettistɜ – con Laura Guglielmo (Attaccapanni Press), Pablo Cammello (Trincea Ibiza), Luca Berlati (Schiuma Fumetti), Nalsco e Camilla Muschio (Horrible Guild).

Durante l’incontro, fumettiste e fumettisti racconteranno cosa vuol dire e come si fa a illustrare, inventare, autoprodurre giochi da tavolo e di ruolo, con la moderazione di Matteo Pozzi (We Are Muesli).

A seguire, alle 18:00, si svolgeràuna sfida pubblica a Bricòla – Il gioco di carte. Quale fumettista, visitatore o visitatrice riuscirà a giocare le carte più spettacolari e riempire la borsa con il maggior numero di fumetti?

Domenica 29 marzo si prosegue alle 16:00 con Forma e sostanza, durante il quale Alessandro Baronciani, Roberta Garzillo (BoNoBeh), Francesco Vicentini (Ragdoll) e Federico Zenoni (Casa Editrice Libera e Senza Impegni) si confronteranno sui formati delle autoproduzioni, sul perché sia importante prendersi quelle libertà che il DIY permette e sul dilemma se la forma condizioni il contenuto o viceversa.

Alle 18:00 Saltospavento! Chi ha paura dell’horror indipendente?, un incontro tra chi ha deciso di esprimersi tramite un genere da sempre legato agli ambiti artistici indipendenti per esplorarne le potenzialità espressive non solo come mezzo per spaventare o inquietare, ma anche per raccontare la società, veicolare messaggi e, perché no, anche far ridere. Saranno presenti Chiara Chemi ‘TheDollMaker’, Pietro Gandolfi (Midian Comics), Hurricane Ivan e Silvia Alcidi.

L’illustrazione della locandina dell’edizione 2026 di Bricòla, che come sempre reinterpreta la figura del contrabbandiere di fumetti, è opera di Jacopo Starace.

Media partner dell’edizione 2026 del festival sarà Gli Audaci, il portale di divulgazione e approfondimento sul fumetto nato nel gennaio 2012 con recensioni, news, interviste, rubriche, reportage e analisi.

Info: autoproduzioni@bricolafestival.it