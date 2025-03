Arriva l’edizione 2025 di Bricòla, il Festival delle autoproduzioni a fumetti

Comunicato stampa

Autoproduzioni a fumetti, incontri, laboratori e la nuova mostra La grande inondazione: arriva l’ottava edizione di Bricòla, il festival delle autoproduzioni a fumetti ospitato da WOW Spazio Fumetto sabato 29 e domenica 30 marzo 2025.

Si chiamava bricòla la borsa usata dai contrabbandieri lombardi nell’attraversamento di Alpi e laghi, per portare dalla Svizzera merci introvabili in Italia.

Dal 2016, anno della prima edizione, Bricòla è diventato un punto di riferimento per chi crea i fumetti e per chi li legge. Un festival come luogo d’incontro, scambio d’idee, di immagini, di narrazioni e di esperienze tra chi si occupa del settore, e allo stesso tempo aperto al pubblico generalista; un’occasione per far nascere il dialogo e riportarlo in presenza e su carta. Il tutto partendo da WOW Spazio Fumetto, per far interagire autrici e autori emergenti con il museo consacrato alle grandi firme del fumetto mondiale e italiano.

La progressiva crescita di interesse e partecipazione verso Bricòla ha inoltre portato quest’anno alla costituzione dell’omonima Associazione di Promozione Sociale: Bricòla APS diventa così un punto di riferimento ancora più stabile e strutturato per la promozione e la diffusione della cultura del fumetto e dell’arte visiva.

L’ingresso al festival sarà libero: visitatori e visitatrici troveranno al piano terra del museo del fumetto stand di vendita e disegno di autrici, autori e collettivi di autoproduzione.

Partecipano sabato 29 marzo, dalle 14:00 alle 20:00:

Abusivi Studio, Alambicco Comics, Archivio di Ferro, Associazione Culturale Mammaiuto, Attaccapanni Press, BohNoBeh!, Čapek Magazine / AFA Autoproduzioni Fichissime Anderground, Casa Editrice LIBERA e SENZA IMPEGNI, Collettivo Canederli, Collettivo Pantofole, DPS Comics, Gianvo, Hurricane Ivan, Kolon, Lapis Niger XYZT / Home Made Jigeiko, Lök Zine, Marika Bellò, Maryluis, Mitch L., Nacho Rancido, NALSCO, Niccolò Tonelli, Schiuma Fumetti, SER, Spaghetti Publishing, Titti Demi, Tommaso Radaelli, Valerio Barchi.

Sabato 29 ci sarà anche la Cargo Bike della Biblioteca Calvairate (Sistema Bibliotecario di Milano), che permetterà a visitatori e visitatrici di iscriversi alle biblioteche cittadine e di prendere in prestito libri e fumetti.

Domenica 30 marzo, sempre dalle 14:00 alle 20:00, sarà il turno di:

Ale Locati Artworks, Anna Dietzel, BandaBendata, Bangarang!Comics, Divino Regno, Ehm Autoproduzioni, Frankenstein Magazine, GiaTra comics – Giacomo Taddeo Traini, Gli Ultracani, Laboratorio K/Officina Infernale, Lentilla, Margherita Morotti, Mauro Ferrero, Mecenate Povero, RagDoll – Fumetti Scomposti, Scilla Produzioni, Silly Nostalgic Kids, Storie Brute, TheDollMaker (Chiara Chemi), t-press, Trincea Ibiza, XSO / Collettivo Non Morire.

Domenica 30 ci sarà anche il Bibliobus del Sistema Bibliotecario di Milano, che permetterà a visitatori e visitatrici di iscriversi alle biblioteche cittadine e di prendere in prestito libri e fumetti.

La mostra “La grande inondazione”

L’ottava edizione di Bricòla mette al centro un importante anniversario di un classico del fumetto e dell’illustrazione per ragazzi: gli ottant’anni dei Mumin, i personaggi frutto dell’immaginazione dell’illustratrice, scrittrice e fumettista finlandese Tove Jansson.

Il protagonista è Mumintroll, un piccolo troll che vive con la sua famiglia e i suoi amici nella Mumintal, una valle favolosa in cui trascorrere lunghe giornate a contatto con la natura, nel rispetto degli elementi e dei suoi abitanti. Qui come in altre avventure della saga dei Mumin – che comprende 21 serie di strisce a fumetti, 9 romanzi illustrati e 5 albi – la natura riveste un ruolo fondamentale: ne La grande inondazione i piccoli troll si trovano alle prese con un potente diluvio che dimostra tutta la forza e l’imprevedibilità del mondo naturale.

Una tematica che, in un’epoca di cambiamenti climatici, disastri naturali, sociali e politici, e maxi-eventi che condizionano la vita delle nostre città, decisamente attuale.

Nasce così questa mostra, in cui artiste e artisti partecipanti al festival hanno immaginato le loro catastrofi, coinvolgendo i piccoli troll di Tove Jansson o personaggi di propria invenzione.

Gli incontri

Nel corso del festival autrici e autori, operatori culturali, editori, critici di fumetto e altre personalità della Nona Arte si confronteranno in incontri aperti al pubblico, per scoprire insieme il mondo delle autoproduzioni e del fumetto indipendente.

Sabato 29 marzo alle 15:30 si terrà l’incontro dedicato a Piantagioni, il primo fumetto tratto da una radionovela. Dopo aver divertito gli ascoltatori di Poveri Ma Belli su Radio Popolare, questa autoproduzione ha convinto anche i lettori raggiungendo la terza ristampa. Opera collettiva a sessanta mani guidate dall’ex pilota di Formula 2 Max Schwarzwald, Piantagioni approda sul palco di Bricòla.

Saranno presenti all’incontro Alessandro Diegoli e Disma Pestalozza, ideatori della radionovela, scrittori, mimi e conduttori di Poveri Ma Belli, il fumettista Hurricane Ivan e lo sceneggiatore Antonio Serra.

Sabato 29 marzo alle 17:00, Don’t Look Up: raccontare il cambiamento climatico a fumetti

Come si raccontano le emergenze ecologiche a fumetti? Come spiegare l’urgenza del cambiamento climatico con la nona arte? Prendendo spunto dal tema della mostra di Bricòla di quest’anno, si parlerà un tema che tocca tutti noi con l’eterogeneità di voci, stili e approcci nelle opere di Attaccapanni Press e Chiara Abastanotti (Maledizioni). Modera Lorenzo Palloni de La Revue.

Domenica 30 marzo alle 15.30, Autoproduzioni, tra successi ed epic fail: la guida di Bricòla

Fumettisti e fumettiste dalla lunga esperienza nel campo condivideranno la propria storia sul palco di Bricòla, risponderanno a domande e curiosità e condivideranno con il pubblico ciò che hanno imparato autoproducendo i propri fumetti, perché chi ascolta possa farne tesoro.

Partecipano: Marcello Mosca di Frankenstein Magazine, Officina Infernale (aka Andrea Mozzato) e Gianluca Girelli del collettivo Storie Brute. Modera Alberto Brambilla.

Domenica 30 marzo, alle 17.00, Sfida all’ultima Pimpa

Nel 2025 si celebrano i 50 anni della Pimpa, la cagnolina bianca a pois rossi inventata da Altan e adorata da fumettiste, fumettisti e amanti di meme. A Bricòla si festeggerà questo traguardo a colpi di disegni e meme, coinvolgendo gli artisti presenti e non risparmiando nemmeno il pubblico: una gara che potrà essere vinta solo da chi dimostrerà di essere best friend dell’Armando e di saper padroneggiare la più virale forma di comunicazione dell’era digitale.

L’illustrazione della locandina dell’edizione 2025 di Bricòla, che come sempre reinterpreta la figura del contrabbandiere a fumetti, è opera di Margherita Morotti.

Margherita Morotti (Modena, 1987) è un’illustratrice e fumettista italiana. Dopo essersi trasferita a Milano per studiare Illustrazione all’Istituto Europeo di Design e al MiMaster Illustrazione, inizia a lavorare nel campo editoriale pubblicando con Variety Usa, The Atlantic, The New Republic e realizzando copertine e illustrazioni interne per Little White Lies, Mondadori, Jacobin Italia e altri. Ha collaborato inoltre con Martini, Acqua Di Parma e ha lavorato con Frankenstein Magazine per un numero speciale in partnership con Gucci. Ha preso parte della redazione della rivista autoprodotta di illustrazione e narrativa critica Lucha Libre (premio “Area Self” Gran Guinigi 2015) e ha pubblicato racconti brevi nelle antologie Post Pink (Feltrinelli Comics, 2019) e Materia Degenere 3 (Diabolo Edizioni, 2023). Vive e lavora a Milano.