Box Office USA: Brave New World perde vetta e si avvia a fine corsa

Alla sua quarta settimana di programmazione nelle sale USA, Captain America: Brave New World perde la vetta a favore di Mickey 17 ma porta a casa altri 8.5 milioni arrivando a un totale complessivo in patria di 175 milioni di dollari.

La pellicola, secondo gli analisti, è diretto verso un totale finale al botteghino vicino ai 214.5 milioni nazionali e ai 476 milioni globali di Ant-Man and The Wasp: Quantuamania. Un risultato non eccezionale , ma migliore rispetto alle fosche prospettive dopo il calo del 68% avvenuto nel secondo weekend nelle sale americane.