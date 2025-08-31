Box Office – I Fantastici Quattro oltre i 500 milioni di dollari

A più di un mese dall’uscita nelle sale statunitensi e del resto del mondo, I Fantastici Quattro – Gli Inizi continua la sua corsa al box office, oltrepassando la cifra simbolo dei 500 milioni di dollari.

La pellicola Marvel Studios, diretta da Matt Shakman, ha infatti portato a casa altri 4.8 milioni di dollari con un calo di appena il 20% questo fine settimana, arrivando a un totale negli Stati Uniti di 265 milioni. Oltreoceano, il film sul quartetto ha incassato invece altri 10.4 milioni di dollari, per una cifra totale fuori dagli USA di 243 milioni e un incasso complessivo di 505 milioni di dollari.