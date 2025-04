Bao Publishing presenta: “Salva il mondo all’ultimo canestro” vol. 3

COMINICATO STAMPA

BAO Publishing è lieta di annunciare un nuovo titolo della linea Aiken, il manga di BAO: Salva il mondo all’ultimo canestro vol.3 di Nemu Yoko.

La squadra di basket femminile del liceo Dadakusa si sta sottoponendo ad allenamenti durissimi, ma subito prima del secondo incontro Torako vede Kotoko e il suo ex Kanetaka che si tengono per mano… Che tra i due stia nascendo qualcosa? Nel frattempo, il destino della Terra dipende dalla vittoria del torneo, come aveva rivelato il dio Kamiya – nonché loro coach – e ora la sopravvivenza del pianeta sembra più che mai a rischio, visto come sono prese dai loro problemi di cuore!

Tra il rischio dell’estinzione e l’amicizia di un irresistibile gruppo di liceali, questa serie ironica, tenera e sopra le righe – che sarà completa in quattro volumi – continua a sorprendere mescolando manga sportivo, scolastico e sovrannaturale.

Nemu Yoko

Salva il mondo all’ultimo canestro vol.3

Numero pagine: 192, b/n, formato 12.6 x 18 cm, brossurato

Prezzo: 8.90 euro

Uscita: aprile 2025

ISBN: 9791256211296

Per un anteprima del volume, clicca qui

L’AUTORE

debutta nel 2004 sulla rivista Feel Young di Shodensha, raccontando con uno stile originale storie di vita familiare. Dal 2008 realizza sulla stessa rivista la serie Gozen 3-ji no Muhōchita (adattato nel 2013 per schermo su BeeTv), e l’anno successivo il seguito Gozen 3-ji no Kikenchitai. Dal 2011 pubblica invece su Monthly Flowers di Shogakukan Toriaezu chikyuu ga horobiru mae ni e a partire dal 2020 pubblica, ancora una volta su Feel Young, Guardami, Mukai!, il quale riceve un adattamento televisivo in onda su Nippon TV nel corso del 2023. La sua prima opera pubblicata da BAO Publishing nella collana Aiken è Io, lui e il gatto.