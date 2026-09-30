Bao publishing presenta: La taverna di mezzanotte vol. 13

Comunicato stampa

BAO Publishing è lieta di annunciare un nuovo titolo della linea Aiken, il manga di BAO: La taverna di mezzanotte – Tokyo Stories vol. 12 di Yaro Abe.

BAO Publishing è lieta di annunciare un nuovo titolo della linea Aiken, il manga di BAO: La taverna di mezzanotte – Tokyo Stories vol. 13di Yaro Abe.

In questo volume del manga che racconta di un piccolo ristorante di Shinjuku, aperto solo di notte, sono presenti storie particolarmente toccanti, ma anche in certi casi davvero esilaranti. Le abitudini e le memorie affettive dei giapponesi moderni sono sviscerate come elementi di un menù, e i piatti del cuore rivelano le reali priorità degli avventori della taverna, equamente ripartiti tra i clienti abituali, che si ritrovano fra le pagine come vecchi amici che già vi aspettavano al bancone, e nuovi personaggi, con il loro bagaglio di storie, traumi, paranoie ed esigenze. C’è anche un divertente cameo dell’autore… nel ruolo di se stesso!

L’edizione BAO raccoglie due volumi originali alla volta, con primo sedicesimo a colori, pagina d’apertura in pergamena serigrafata in bianco e sovraccoperta in carta naturale, per rispettare al massimo il design dell’edizione originale. Da questo manga è stata tratta la serie originale Netflix Midnight Diner – Tokyo Stories.

Yaro Abe

La taverna di mezzanotte – Tokyo Stories vol.13

Numero pagine: 296, b/n, formato 15 x 21 cm, brossurato

Prezzo: 18 euro

Uscita: agosto 2026

ISBN: 9791256212729

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L’AUTORE

Yaro Abe, classe 1963, ha scoperto la passione per il fumetto negli anni dell’università a Waseda. Ha lavorato per oltre venti anni come direttore di un’agenzia pubblicitaria, fino al suo debutto nel mondo del manga nel 2003, anno in cui il suo talento è esploso grazie alla vittoria del concorso “Nuovi talenti” della Casa editrice Shogakukan. Nel 2006 ha pubblicato La Taverna di Mezzanotte, che si è aggiudicata numerosi premi e che ha definitivamente consacrato Yaro Abe come uno dei mangaka più interessanti degli ultimi anni. L’opera è stata trasposta in una fortunata serie tv targata Netflix.