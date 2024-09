Bao Publishing presenta: Il capanno di Ash

Comunicato stampa

BAO Publishing annuncia l’uscita di Il capanno di Ash di Jen Wang.

L’adolescenza per Ash è un periodo molto difficile. Nel suo diario racconta le proprie difficoltà: il bisogno di affermare la propria nuova identità e scegliere un nuovo nome, l’ansia per il cambiamento climatico, e soprattutto la difficoltà di interagire con gli altri e l’apparente indifferenza che percepisce intorno a sé. Da qualche anno ha perso il nonno, che diceva sempre di aver costruito un capanno lì dove nessuno lo avrebbe trovato, e che quello era il suo luogo felice, il suo luogo sicuro. Con la scusa di una vacanza senza adulti, Ash si prepara meticolosamente e, insieme al suo cane Chase, cerca il capanno, senza nemmeno sapere se esista davvero, con l’intenzione fuggire nella California selvaggia, isolandosi da tutto e tutti.

Capirà molto di sé, affronterà le sue paure e troverà la sua verità, dall’altro lato della paura. Una storia che parla del nostro tempo, e ci costringe a porci le domande che ci inquietano di più.

Jen Wang

Il capanno di Ash

Numero pagine: 320, Colore, formato 15x 20 cm, cartonato

Prezzo: 26 euro

Uscita: settembre 2024

ISBN: 9791256210466

Per un’anteprima del volume, clicca qui

L’AUTRICE

Jen Wang è una sceneggiatrice, fumettista e illustratrice di origini asiatiche naturalizzata americana. Autrice bestseller del New York Times, pluripremiata per diverse graphic novel per giovani lettori come Il capanno di Ash, Stargazing, Il principe e la sarta, In Real Life (scritto in collaborazione con Cory Doctorow) e Koko Be Good. È anche co-fondatrice e organizzatrice di Comic Arts LA. Vive a Los Angeles.