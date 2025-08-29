Bao Publishing presenta: C’era una volta alla fine del mondo

Comunicato stampa

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare l’uscita di C’era una volta alla fine del mondo vol.3 il nuovo fumetto dell’acclamato sceneggiatore americano Jason Aaron con i disegni di Nick Dragotta.

Attraversare le Terre Desolate in solitaria sembra impossibile, ma questo non ferma Maceo e Mezzy, ormai su un pianeta che sta esalando il suo ultimo respiro. Ma, quando un gruppo di distruttori sottrae una tecnologia che anticiperà l’Apocalisse, i due ex amanti si troveranno a combattere di nuovo insieme. E, se sopravvivranno, ritroveranno forse l’amore?

Lo scrittore Jason Aaron, autore di bestseller del New York Times e vincitore dei premi Eisner e Harvey (Thor, Star Wars: Darth Vader), è affiancato dall’acclamato artista Nick Dragotta (East of West, Absolute Batman), insieme ad Alexandre Tefenkgi (The Good Asian) e Leila Del Duca (Shutter, Sleepless) nell’atteso finale di questa serie.

Alexandre Tefenkgi, Jason Aaron, Leila Del Duca, Nick Dragotta

C’ERA UNA VOLTA ALLA FINE DEL MONDO vol. 3

Numero pagine: 176, Colore, formato 17 x 26 cm, brossurato

Prezzo: 21 euro

Uscita: agisti 2025

ISBN: 9791256211432

Per un’anteprima del volume, clicca qui

GLI AUTORI

Jason Aaron è uno degli sceneggiatori americani più acclamati degli ultimi decenni. Ha scritto per le Case editrici più prestigiose, tra cui Marvel (la cui run sulla serie di Thor è stata di ispirazione per i film della Marvel Cinematic Universe sul dio asgardiano e gli è valsa un Eisner Award), la collana Vertigo della DC Comics (con serie che lo hanno imposto all’attenzione di pubblico e critica come The Other Side e Scalped), Image Comics (Southern Bastards) e Boom! Studios. Per quest’ultima ha scritto la serie C’era una volta alla fine del mondo, disegnata da Alexandre Tefenkgi e portata in Italia da BAO Publishing.

Nick Dragotta è uno scrittore e disegnatore. Dragotta ha co-creato la serie East of West, nominata al Premio Eisner, con Jonathan Hickman per Image Comics, insieme hanno lavorato anche ad acclamatissimi episodi di The Fantastic Four della Marvel. Dragotta ha lavorato anche su vari personaggi iconici di Marvel e DC, come Captain America, Spider-Man, X-Men, X-Statix, Batman e Superman. Il suo ultimo libro è Ghost Cage, che ha co-scritto e illustrato per Image Comics. Nel 2024, per i testi di Scott Snyder, realizza i disegni di Absolute Batman, la nuova linea Absolute targata DC Comics.