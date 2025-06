Bao Publishing presenta: Bea Wolf

Comunicato stampa

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare Bea Wolf di Zach Weinersmith e Boulet, la seconda proposta della collana Cherry Bomb, curata e diretta da Zerocalcare.

Il più antico poema epico della lingua inglese antica è stato tra i libri più importanti per Tolkien, ed è un caposaldo della letteratura anglosassone. Zach Weinersmith lo ha preso, ne ha adattato una cantica in forma di racconto di bambini e per bambini di ogni età, utilizzando gli stessi strumenti linguistici e poetici del testo originale. Il risultato è un racconto sorprendente, in cui la grande incertezza è crescere, e il più grande terrore è diventare grigi come i grandi. La lotta dei bambini contro il vicino che vuole invadere e demolire la loro casa sull’albero è emblematica della difficoltà di comunicazione tra le generazioni, e dell’incertezza tipica di chi sente di stare crescendo, e che i giorni dell’innocenza sono contati.

Con spettacolari disegni al tratto di Boulet, questo racconto è allo stesso tempo epico, corale, simbolico, umoristico e tenerissimo.

Il volume, cartonato e con dettagli metallizzati a caldo in copertina, è la seconda proposta di Cherry Bomb, la collana curata e diretta da Zerocalcare.

Boulet, Zach Weinersmith

Bea Wolf

Prezzo: 22 euro

Numero pagine: 208, bianco e nero, 19×26 caronato

Uscita: aprile 2025

ISBN: 9791256211333

Per un anteprima del volume, clicca qui

GLI AUTORI

Zach Weinersmith è il creatore del webcomic Saturday Morning Breakfast Cereal e del comedy show a tinte nerd BAHFest. Ha collaborato rispettivamente come co-autore e come illustratore a due titoli presenti nella classifica bestseller del New York Times: il primo, dal titolo SOONish, è un romanzo di fantascienza; il secondo, Open Borders, è un graphic novel scritto da Bryan Caplan. Vive da qualche parte in Virginia con la moglie, due figli e parecchi alberi.

Boulet è un autore di fumetti francese. Dopo aver creato numerose serie a fumetti per diverse riviste, viene scelto da Lewis Trondheim e Joann Sfar per disegnare alcuni volumi della serie La Fortezza, per cui realizza alcuni tra i volumi più importanti del ciclo Zenit. La serie, portata in Italia da BAO Publishing, lo rende ancora più noto al pubblico internazionale. Nel 2004 fonda il sito www.bouletcorp.com, che lo renderà uno dei fumettisti più apprezzati della scena francese. Dal 2015, le strisce del blog sono state in seguito raccolte in più volumi pubblicati in Italia da BAO Publishing con il titolo Appunti di vita. Dal 2017, per Edizioni Delcourt, è direttore della collana “Octopus” di cui BAO Publishing ha pubblicato Mars Horizon, La fabbrica dei Corpi e Viaggi nella filosofia. Nel 2025, su testi di Zach Weinersmith, realizza i disegni di Bea Wolf, una rivisitazione moderna di Beowolf e portata in Italia da BAO Publishing all’interno di Cherry Bomb, la collana diretta e curata da Zerocalcare.