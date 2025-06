BAO Publishing al Salone Internazionale del Libro di Torino 2025 

Comunicato stampa

BAO Publishing è lieta di annunciare la sua presenza al Salone Internazionale del Libro di Torino 2025, dal 15 al 19 maggio 2025 al Padiglione 3, presso lo stand N86, quest’anno illustrato dall’autrice Claudia Petrazzi come un videogame classico, per dire al popolo di chi legge romanzi che leggendo più fumetti sbloccherà il prossimo livello di emozione nella lettura.

Gli ospiti in dedica allo stand BAO saranno: Zerocalcare, Giulio Macaione, Alberto Madrigal, Fiamma, Claudia Petrazzi, Jacopo Starace, Yi Yang, Arlen, Holdenaccio, Daniel Cuello e Maicol&Mirco.

Da non perdere gli incontri: sul tema dell’auto-fiction nella Sala del Fumetto sabato 17 maggio alle 17:15 Ma parliamo di me (più o meno) con Holdenaccio, Claudia Petrazzi, Fiamma e Giulio Macaione. La tradizionale collettiva BAO in Arena BookStock domenica 18 maggio alle 14:15 dal titolo La verità, vi prego, sui fumetti. Dietro le quinte della nuova arte con Arlen, Daniel Cuello, Giulio Macaione, Jacopo Starace, Yi Yang, Zerocalcare, e poi sempre domenica alle 17:30 al Lab Fumetto un imperdibile laboratorio con Alberto Madrigal sulla tecnica dell’acquerello Dovevo dirti una cosa…a fumetti, ispirato al suo libro. E tra gli ospiti dell’incontro di Adotta uno scrittore lunedì 19 maggio in Sala Azzurra ci sarà anche Maicol&Mirco.

Tantissime le novità in uscita disponibili tra cui: Tutte le volte che sono diventato grande di Giulio Macaione, Senza rabbia non vale nulla di Holdenaccio e saranno disponibili in anteprima: Il diavolo di Smiling Woods, il nuovo di Jacopo Starace, Dovevo dirti una cosa il nuovo di Alberto Madrigal e l’esordio di Arlen: Una notte da rider.