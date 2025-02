Avengers: Doomsday – Inizio riprese a Marzo a Londra

In un lungo articolo riguardante il ritorno di molte produzioni hollywoodiane in Inghilterra, TheWrap ha confermato che la lavorazione di Avengers: Doomsday, il nuovo capitolo del franchise Marvel Studios incentrato sugli Eroi più potenti della Terra, inizierà a Marzo a Londra.

Il sito sottolinea che questo segna il ritorno dei Marvel Studios in Gran Bretagna, per quanto concerne il franchise degli Avengers, per la prima volta da Avengers: Age of Ultron, un decennio fa, visto che i successivi capitoli furono realizzati negli Stati Uniti, presso i Trilith Studios di Atlanta.

Viene inoltre evidenziato che i vantaggi di produrre una pellicola nel Regno Unito vanno ben oltre le percentuali d’imposta, del 10% più alte di quelle fornite in California. Il paese infatti offre accordi per attori e registi sulla performance al botteghino di un determinato film, facendo ottenere crediti d’imposta per una produzione anni dopo la sua uscita iniziale.

Il ravvicinato avvio della produzione potrebbe portare i Marvel Studios ad annunciare ufficialmente il cast della pellicola, diretta dai Fratelli Russo, nelle prossime settimane. Al momento, a parte Robert Downey Jr. nel ruolo del Dottor Destino, e ingressi mai confermati degli attori Chris Evans e Hayley Atwell , il casting del film resta ignoto.