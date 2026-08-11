Guerre Stellari e l’Universo Marvel si incontrano in storico crossover

11 Agosto 2026
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In arrivo un epico crossover tra i personaggi Marvel e quelli della saga di George Lucas.
Starwars marvel

L’Universo Marvel e quello di Star Wars si incontreranno in una serie evento di cinque numeri dal titolo Star Wars/Marvel: Hope Assembles, che sarà lanciata a gennaio 2027.

Nella serie limitata, personaggi iconici come Chewbacca, Han Solo, Luke Skywalker e la Principessa Leia si uniranno a quelli Terra-616 e si mescoleranno con figure del calibro di Capitan America, Vedova Nera, Spider-Man e Hulk. Nel frattempo, il Dottor Destino e la galleria dei nemici Marvel si uniranno a personaggi come Darth Vader e l’Impero Galattico.

Star Wars/Marvel: Hope Assembles ancorerà saldamente il franchise di Star Wars all’universo Marvel, con gli Eroi più potenti della Terra che assististeranno allo svolgersi degli eventi di Una Nuova Speranza sulla Terra, dopo che un incantesimo sconvolge interamente la realtà.

Al timone ci sarà lo sceneggiatore Kevin Smith, affiancato ai disegni da David Marquez.

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Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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