Guerre Stellari e l’Universo Marvel si incontrano in storico crossover

L’Universo Marvel e quello di Star Wars si incontreranno in una serie evento di cinque numeri dal titolo Star Wars/Marvel: Hope Assembles, che sarà lanciata a gennaio 2027.
Nella serie limitata, personaggi iconici come Chewbacca, Han Solo, Luke Skywalker e la Principessa Leia si uniranno a quelli Terra-616 e si mescoleranno con figure del calibro di Capitan America, Vedova Nera, Spider-Man e Hulk. Nel frattempo, il Dottor Destino e la galleria dei nemici Marvel si uniranno a personaggi come Darth Vader e l’Impero Galattico.
Star Wars/Marvel: Hope Assembles ancorerà saldamente il franchise di Star Wars all’universo Marvel, con gli Eroi più potenti della Terra che assististeranno allo svolgersi degli eventi di Una Nuova Speranza sulla Terra, dopo che un incantesimo sconvolge interamente la realtà.
Al timone ci sarà lo sceneggiatore Kevin Smith, affiancato ai disegni da David Marquez.