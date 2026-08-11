Rosario Dawson, la scena di Brand New Day tagliata e la speranza di tornare come Claire Temple nel MCU

11 Agosto 2026
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L'attrice parla della sequenza tagliata nel film Sony, ma si dice fiduciosa di un ritorno nel MCU.
Rosariodawson marvel

L’attrice Rosario Dawson, ospite a una convention in North Carolina, ha parlato in maniera più ampia della sequenza di Spider-Man: Brand New Day in cui riprendeva il ruolo dell’infermiera Claire Temple, personaggio comparso alcuni anni fa nella serie Netflix Daredevil, e poi tagliata in fase di montaggio.

La Dawson si è detta confortata dal fatto che il suo personaggio, Claire Temple, si trovi nello stesso universo dell’arrampicamuri e che ci siano potenziali opportunità future per tornare a interpretarla. Il personaggio, lo ricordiamo, è ancora uno dei pochi delle serie Netflix a non essere stato re-introdotto nel Marvel Cinematic Universe.

L’attrice ha aggiunto che suo zio Gustavo “Gus” Vazquez era un fumettista e che Spider-Man ha sempre avuto un ruolo fondamentale nel loro amore condiviso per il fumetto.

L’ho detto a mia madre, e lei ha detto: ‘Che peccato. Ora non posso pubblicare le foto’ e io ho pensato: Certo, mamma, io che vengo tagliata dal film che ha il trailer più visto di sempre, il problema è che non puoi pubblicare le foto del dietro le quinte – ha ironizzato – Quando vi dico che il mio post era già pronto con le foto del dietro le quinte, con mio nipote vestito da Spider-Man perché adora Spider-Man, e poi ho ricevuto l’email – ha spiegato – Quindi sì. Sono stata scartata da Spider-Man e da ‘The Devil’s Rejects’ [film di Rob Zombie in cui la Dawson era inizialmente nel cast]. Questi sono i miei due progetti.

L’attrice so è comunque detta fiduciosa per il futuro, e nel tornare a interpretare Claire.

Mi piacerebbe molto, e lo spero ancora, perché ci sono tutti, significa che il mio personaggio si trova comunque in quello stesso universo, e questo mi piace molto. Quindi spero di poter interpretare di nuovo Claire.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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