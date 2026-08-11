Rosario Dawson, la scena di Brand New Day tagliata e la speranza di tornare come Claire Temple nel MCU

L’attrice Rosario Dawson, ospite a una convention in North Carolina, ha parlato in maniera più ampia della sequenza di Spider-Man: Brand New Day in cui riprendeva il ruolo dell’infermiera Claire Temple, personaggio comparso alcuni anni fa nella serie Netflix Daredevil, e poi tagliata in fase di montaggio.

La Dawson si è detta confortata dal fatto che il suo personaggio, Claire Temple, si trovi nello stesso universo dell’arrampicamuri e che ci siano potenziali opportunità future per tornare a interpretarla. Il personaggio, lo ricordiamo, è ancora uno dei pochi delle serie Netflix a non essere stato re-introdotto nel Marvel Cinematic Universe.

L’attrice ha aggiunto che suo zio Gustavo “Gus” Vazquez era un fumettista e che Spider-Man ha sempre avuto un ruolo fondamentale nel loro amore condiviso per il fumetto.

L’ho detto a mia madre, e lei ha detto: ‘Che peccato. Ora non posso pubblicare le foto’ e io ho pensato: Certo, mamma, io che vengo tagliata dal film che ha il trailer più visto di sempre, il problema è che non puoi pubblicare le foto del dietro le quinte – ha ironizzato – Quando vi dico che il mio post era già pronto con le foto del dietro le quinte, con mio nipote vestito da Spider-Man perché adora Spider-Man, e poi ho ricevuto l’email – ha spiegato – Quindi sì. Sono stata scartata da Spider-Man e da ‘The Devil’s Rejects’ [film di Rob Zombie in cui la Dawson era inizialmente nel cast]. Questi sono i miei due progetti.

L’attrice so è comunque detta fiduciosa per il futuro, e nel tornare a interpretare Claire.