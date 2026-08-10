X-Orcists: Un nuovo team di X-Men contro invasione demoniaca

Marvel Comics ha annunciato il lancio, previsto per il mese di novembre, di una nuova serie limitata di cinque numeri dal titolo X-Orcists, che vedrà la comparsa di un nuovo team di X-Men guidato da Magik, il cui compito sarà quello di fermare una invasione demoniaca.

La serie limitata, scritta da Ashley Allen e disegnata da German Peralta, inizia quando un demone evade dal Limbo e inizia a terrorizzare umani e mutanti. Per contrastarlo, Magik e il Fenomeno degli X-Men si alleano con Madelyne Pryor, la Regina del Limbo. Ma questo demone è diverso da qualsiasi cosa abbiano mai visto prima, e avranno bisogno di aiuto per mettere fine alla sua devastante furia.

Variant cover del primo numero saranno realizzate da Ben Harvey, Russell Dauterman e Dike Ruan.