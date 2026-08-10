X-Orcists: Un nuovo team di X-Men contro invasione demoniaca

10 Agosto 2026
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Un nuovo team di X-Men contro i demoni del Limbo.
Xorcists marvel

Marvel Comics ha annunciato il lancio, previsto per il mese di novembre, di una nuova serie limitata di cinque numeri dal titolo X-Orcists, che vedrà la comparsa di un nuovo team di X-Men guidato da Magik, il cui compito sarà quello di fermare una invasione demoniaca.

La serie limitata, scritta da Ashley Allen e disegnata da German Peralta, inizia quando un demone evade dal Limbo e inizia a terrorizzare umani e mutanti. Per contrastarlo, Magik e il Fenomeno degli X-Men si alleano con Madelyne Pryor, la Regina del Limbo. Ma questo demone è diverso da qualsiasi cosa abbiano mai visto prima, e avranno bisogno di aiuto per mettere fine alla sua devastante furia.

Variant cover del primo numero saranno realizzate da Ben Harvey, Russell Dauterman e Dike Ruan.

Xorcists
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Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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