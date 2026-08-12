DC Studios: serie tv Waller e Paradise Lost non più in produzione

Secondo quanto riportato da The Ankler in un lungo articolo dietro le quinte sui DC Studios, la major guidata da James Gunn e Peter Safran avrebbe definitivamente cancellato le serie tv Waller e Paradise Lost, da tempo in fase di sviluppo.

L’ultimo aggiornamento inerente la serie incentrata sulle amazzoni di Themyscira risale a qualche settimana fa, quando fu rivelato che le sceneggiatrici Kira Snyder e Janet Lin erano al lavoro sul progetto.

Lo stesso articolo rivela inoltre che lo studio avrebbe ascoltato alcune proposte su delle serie televisive costruite attorno ai personaggi di Poison Ivy e Catwoman e apparentemente rifiutate, mentre lo show su Booster Gold rimarrebbe in fase di sviluppo, con la ricerca per un nuovo sceneggiatore attualmente in corso.

La major, sempre secondo quanto riportato nell’articolo, starebbe inoltre spostando la propria priorità sui lungometraggi cinematografici rispetto alle serie basate sui fumetti Dc Comics e realizzate per HBO.