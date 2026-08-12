DC Studios: serie tv Waller e Paradise Lost non più in produzione

12 Agosto 2026
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Novità su due serie da lungo tempo in lavorazione.
Dcstudios

Secondo quanto riportato da The Ankler in un lungo articolo dietro le quinte sui DC Studios, la major guidata da James Gunn e Peter Safran avrebbe definitivamente cancellato le serie tv Waller e Paradise Lost, da tempo in fase di sviluppo.

L’ultimo aggiornamento inerente la serie incentrata sulle amazzoni di Themyscira risale a qualche settimana fa, quando fu rivelato che le sceneggiatrici  Kira SnyderJanet Lin erano al lavoro sul progetto.

Lo stesso articolo rivela inoltre che lo studio avrebbe ascoltato alcune proposte su delle serie televisive costruite attorno ai personaggi di Poison Ivy e Catwoman e apparentemente rifiutate, mentre lo show su Booster Gold rimarrebbe in fase di sviluppo, con la ricerca per un nuovo sceneggiatore attualmente in corso.

La major, sempre secondo quanto riportato nell’articolo, starebbe inoltre spostando la propria priorità sui lungometraggi cinematografici rispetto alle serie basate sui fumetti Dc Comics e realizzate per HBO.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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