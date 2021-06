Arriva il Virtual Rendez-Vous degli Amici di Zagor

Il 15 giugno 2021 Zagor, lo spirito con la scure, compie 60 anni.

Tra i tanti festeggiamenti da parte della casa editrice Sergio Bonelli Editore, delle riviste e dei siti specializzati che si stanno susseguendo, l’associazione culturale Amici Zagoriani, che organizza l’evento del Rendez-Vous degli amici di Zagor che ogni anno si tiene a giugno in Sardegna, in occasione del sessantennale e a causa della situazione che stiamo tutti vivendo, ha deciso di dare alla manifestazione un carattere virtuale.

Ci saranno dunque tre incontri serali online: 15-16-17 giugno, nei quali immergersi, insieme ad alcuni ospiti protagonisti principali di questo successo, nelle avventure del personaggio. Basterà collegarsi con la pagina Facebook dell’Associazione:

https://www.facebook.com/Faustotenay/

Moreno Burattini, il curatore di Zagor, aprirà le danze, ma seguiranno tante figure come ad esempio Luca Del Savio (capo redattore SBE), Marina Sanfelice, responsabile del lettering in casa editrice e Giulia Sgarbezzini che controlla prima della pubblicazione eventuali refusi. Poi Mauro Boselli, con un grande passato in Zagor e Luca Barbieri, curatore di Dragonero ma anche scrittore di alcune storie zagoriane. Ma anche sceneggiatori come Mirko Perniola e Bepi Vigna, disegnatori come Walter Venturi e Lola Airaghi, Bane Kerac, Dušan Mladenovic, Jovan Subotic e Darijo Antunovic.