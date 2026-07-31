X-Men: Samara Weaving sarà Emma Frost nel reboot Marvel Studios

Deadline riporta che l’attrice Samara Weaving avrebbe ottenuto il ruolo di Emma Frost nel reboot targato Marvel Studios incentrato sui mutanti della Casa delle Idee, citando alcune fonti a conoscenza della situazione del casting.
ll sito indica che il regista Jake Schreier e il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, hanno scelto Weaving all’inizio di questa settimana per affidargli il ruolo dopo avere avuto una serie di incontri con alcune candidate per la parte. Sembra che il ruolo di Emma Frost sia stato quello su cui si sarebbe concentrata maggiormente l’attenzione dei dirigenti della major, con una lista di attrici in lizza già dal 4 luglio ma con una audizione della Weaving che si sarebbe rivelata troppo difficile da superare.
I Marvel Studios non hanno voluto commentare la notizia.