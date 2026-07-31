X-Men: Samara Weaving sarà Emma Frost nel reboot Marvel Studios

31 Luglio 2026
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L'attrice scelta per il ruolo della telepate nel nuovo film degli X-Men.
Samaraweaving

Deadline riporta che l’attrice Samara Weaving avrebbe ottenuto il ruolo di Emma Frost nel reboot targato Marvel Studios incentrato sui mutanti della Casa delle Idee, citando alcune fonti a conoscenza della situazione del casting.

ll sito indica che il regista Jake Schreier e il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, hanno scelto Weaving all’inizio di questa settimana per affidargli il ruolo dopo avere avuto una serie di incontri con alcune candidate per la parte. Sembra che il ruolo di Emma Frost sia stato quello su cui si sarebbe concentrata maggiormente l’attenzione dei dirigenti della major, con una lista di attrici in lizza già dal 4 luglio ma con una audizione della Weaving che si sarebbe rivelata troppo difficile da superare.

I Marvel Studios non hanno voluto commentare la notizia.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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