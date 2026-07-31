Blade: Mahershala Ali conferma la cancellazione del film

In una lunga intervista con la rivista GQ riguardante la pellicola Your Mother Your Mother Your Mother, l’attore Mahershala Ali ha avuto modo di parlare di Blade, l’adattamento targato Marvel Studios sul cacciatore di vampiri che l’attore avrebbe dovuto interpretare.
Rispondendo a una domanda riguardante la connessione tra il suo nuovo film diretto dal regista Bassam Tariq e quel progetto, per il quale Tariq era stato inizialmente scelto dai Marvel Studios, l’attore ha risposto confermando la cancellazione della pellicola Marvel e prendendo le distanze definitivamente dalla major.
Il modo migliore per rispondere a questa domanda è che, quando valuto ciò che è giusto per me, mi chiedo se si tratti di questo o di quello, e io scelgo questo. Senza offesa per loro. Faccio questo lavoro professionalmente da quasi 30 anni e una cosa che ho imparato è che ciò che è giusto per te è giusto per te, ciò che non lo è non lo è. Per qualsiasi motivo, quel progetto non faceva per me. Se avessero voluto farlo, lo avremmo fatto. Quindi devo andare avanti, e l’ho fatto. Your Mother è molto in linea con il tipo di lavoro per cui voglio essere conosciuto. Non voglio essere conosciuto per i remake. Mi piacerebbe realizzare un lavoro originale che risuoni con le persone e le influenzi in modi unici.
Quindi, sto bene. [Ride.] Ripeto, ero sotto contratto, loro hanno miliardi di dollari, se avessero voluto fare il film, lo avremmo fatto. Quindi non lo faremo. Quando penso a questo e a Blade, non avrei potuto fare entrambi, e il motivo per cui questo progetto esiste è che quel progetto è fallito e Bassam ha avuto il tempo, lo spazio, l’energia e la concentrazione per scrivere questo e poi ricontattarmi. E ho potuto usare le competenze che avevo affinato per oltre un anno preparandomi per Blade. In questo senso, mi sento in qualche modo riscattato a livello creativo, nel mio percorso personale tra me, me stesso e me stesso. Ma mi sento pronto a voltare pagina rispetto alle domande su Blade. Quelle domande sono per loro. Non volevano farlo, quindi dovrebbero rispondere loro.