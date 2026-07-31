Blade: Mahershala Ali conferma la cancellazione del film

In una lunga intervista con la rivista GQ riguardante la pellicola Your Mother Your Mother Your Mother, l’attore Mahershala Ali ha avuto modo di parlare di Blade, l’adattamento targato Marvel Studios sul cacciatore di vampiri che l’attore avrebbe dovuto interpretare.

Rispondendo a una domanda riguardante la connessione tra il suo nuovo film diretto dal regista Bassam Tariq e quel progetto, per il quale Tariq era stato inizialmente scelto dai Marvel Studios, l’attore ha risposto confermando la cancellazione della pellicola Marvel e prendendo le distanze definitivamente dalla major.

Il modo migliore per rispondere a questa domanda è che, quando valuto ciò che è giusto per me, mi chiedo se si tratti di questo o di quello, e io scelgo questo. Senza offesa per loro. Faccio questo lavoro professionalmente da quasi 30 anni e una cosa che ho imparato è che ciò che è giusto per te è giusto per te, ciò che non lo è non lo è. Per qualsiasi motivo, quel progetto non faceva per me. Se avessero voluto farlo, lo avremmo fatto. Quindi devo andare avanti, e l’ho fatto. Your Mother è molto in linea con il tipo di lavoro per cui voglio essere conosciuto. Non voglio essere conosciuto per i remake. Mi piacerebbe realizzare un lavoro originale che risuoni con le persone e le influenzi in modi unici.