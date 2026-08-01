Marvel Comics annuncia nuova serie di Spider-Woman

1 Agosto 2026
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L'alter ego di Jessica Drew ritorna per festeggiare i 50 anni dalla sua creazione.
Spiderwoman marvel

Per celebrare il 50° anniversario di Spider-Woman, Marvel Comics ha annunciato il lancio di una nuova serie sull’alter ego di Jessica Drew, il cui debutto è fissato per novembre.

La serie, scritta da Dan Watters (Loki) e disegnato da Andrea Broccardo (Spider-Man Noir) riporterà il personaggio di Jessica Drew alle sue origini di investigatrice privata, affiancandola al giornalista Ben Urich per smascherare le minacce nascoste che si celano nell’ombra. Avventurandosi negli angoli più sordidi dell’Universo Marvel, evitati persino dai suoi colleghi eroi, Jessica è costretta ad abbracciare i suoi impulsi più oscuri, ma a quale prezzo?

La nuova collana sarà anticipata a settembre da Spider-Man 50th Anniversary Special 1, che includerà una speciale storia realizzata da Ann Nocenti e Stefano Raffaele, in quella che sarà una celebrazione dell’eredità della Donna Ragno.

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Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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