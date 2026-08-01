Marvel Comics annuncia nuova serie di Spider-Woman

Per celebrare il 50° anniversario di Spider-Woman, Marvel Comics ha annunciato il lancio di una nuova serie sull’alter ego di Jessica Drew, il cui debutto è fissato per novembre.
La serie, scritta da Dan Watters (Loki) e disegnato da Andrea Broccardo (Spider-Man Noir) riporterà il personaggio di Jessica Drew alle sue origini di investigatrice privata, affiancandola al giornalista Ben Urich per smascherare le minacce nascoste che si celano nell’ombra. Avventurandosi negli angoli più sordidi dell’Universo Marvel, evitati persino dai suoi colleghi eroi, Jessica è costretta ad abbracciare i suoi impulsi più oscuri, ma a quale prezzo?
La nuova collana sarà anticipata a settembre da Spider-Man 50th Anniversary Special 1, che includerà una speciale storia realizzata da Ann Nocenti e Stefano Raffaele, in quella che sarà una celebrazione dell’eredità della Donna Ragno.