X-Men: Marvel Studios guardano a diversi nomi per il cast

1 Agosto 2026
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Continua il casting per il reboot diretto dal regista di Thunderbolts.
Marvelstudioslogo

Dopo l’annuncio dell’ingresso dell’attrice australiana Samara Weaving nel cast del nuovo film degli X-Men, prosegue senza sosta il casting per il progetto, che sarebbe alle fasi finali secondo alcune indiscrezioni.

Secondo quanto riportato da Jeff Sneider attraverso la sua consueta newsletter, l’attore Charles Melton starebbe finalizzando un accordo con la major per interpretare il ruolo di Bestia, mentre sembra che Cailee Spaeny (Alien: Romulus) sia ormai il nome più probabile per il ruolo di Rogue.

A questo proposito, secondo quanto riferito da Sneider, il regista Jake Schreier e la Marvel erano inizialmente propensi a scegliere Odessa A’zion per la parte, ma la Spaeny si sarebbe spesa personalmente per essere coinvolta nel film incontrando direttamente il regista, il quale avrebbe infine convinto la dirigenza e sarebbe ora la candidata favorita.

Lo stesso sottolinea poi che l’attore Drew Starkey, inizialmente accostato a un altro personaggio, sarebbe il favorito per la parte di Scott Summers alias Ciclope. Il giornalista afferma che ci sarebbe stata esitazione da parte dei Marvel Studios nei confronti di Starkey, perchè si pensava emanasse vibrazioni da “fratello maggiore” accanto a Spaeny, ma alla fine il problema sarebbe stato superato. I due attori hanno di recente lavorato assieme nel film Deep Cuts, prodotto da A24

Infine, sempre Sneider riferisce che per il ruolo del Professor Charles Xavier i due nomi più papabili sarebbero quelli di Bill Skarsgard (It) e Tom Pelphrey (Ozark).

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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