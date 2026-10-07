Arriva Gribaudo SDENG!

Comunicato stampa

A Lucca Comics 2026 farà il suo debutto, con i primi tre volumi, Gribaudo SDENG!, una nuova serie di fumetti umoristici per ragazze e ragazzi (di ogni età). A curare la collana sarà Tito Faraci, che firmerà anche uno dei primi libri in uscita.

Di seguito una breve descrizione dei tre volumi che i lettori potranno trovare a Lucca Comics 2026 presso lo stand del Gruppo Feltrinelli nel Padiglione Napoleone (NAP210) dove saranno presenti anche gli autori e le autrici per i firmacopie.

Il libro buffo dei consigli non richiesti

di Tito Faraci e Silvia Ziche

Non tutti i consigli sono fatti per essere seguiti. Alcuni sono fatti per essere messi in discussione. Altri per essere ignorati. Altri

ancora per farti ridere. Ogni pagina è un invito a guardare la realtà da un punto di vista diverso… e decisamente non richiesto. Apri il

libro dove vuoi, segui le istruzioni (oppure no) e preparati a incontrare pagine piene di umorismo, nonsense firmate da una coppia rodata di autrice e autore.

160 pagine, brossurato, colori – 14,90 €

Le materie come non te le hanno mai insegnate (per fortuna!)

di Davide La Rosa

Dalle piramidi ai funghi, dal sistema circolatorio ai verbi… Ogni materia diventa il punto di partenza per una raffica di sketch esilaranti, spiegazioni creative, paradossi e battute fulminanti. Insomma, il manuale scolastico meno affidabile di sempre.

160 pagine, brossurato, colori – 14,90 €

Il mondo di Scimmia – Risate bestiali

di Simone Montagnese e Beatrice (Bibi) Bassoli

Lo squalo Pasqualo sta attraversando un momento difficile (è stato squal-ificato!). Cosa c’è di meglio di una festa a sorpresa per tirarlo su? Ma una sorpresa ben riuscita richiede organizzazione, precisione e sangue freddo. Scimmia e i suoi amici non hanno

nessuna di queste qualità! Preparatevi a un’esilarante avventura a prova di risata.

160 pagine, brossurato, colori – 14,90 €

Tutti i volumi saranno disponibili in libreria a partire dal 20 ottobre 2026.