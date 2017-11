Apre il primo Bonelli Point

Comunicato Stampa

APPUNTAMENTO AL PRIMO BONELLI POINT!

Sergio Bonelli Editore apre a Milano il suo primo punto vendita diretto, all’interno del Mondadori Megastore di via Marghera. Dal primo novembre, i lettori dei nostri albi a fumetti hanno un nuovo spazio dove scoprire le novità della Casa editrice milanese.

Sergio Bonelli Editore S.p.a e Mondadori Store sono lieti di annunciare l’apertura a Milano del primo punto vendita Bonelli Point.

Dal primo novembre, i lettori e tutti i collezionisti di fumetti della storica casa editrice di Tex, Zagor, Dylan Dog, Martin Mystére e tanti altri eroi sono invitati nei nuovi spazi allestiti all’interno della libreria Mondadori Megastore di via Marghera 28 a Milano (metro rossa fermata De Angelis). Sarà l’occasione per scoprire tutte le novità di casa Bonelli contemporaneamente presentate a Lucca Comics & Games 2017, ma anche ricercare gli arretrati che mancano, le edizioni esclusive, i libri, il merchandising e tutte le referenze presenti anche nel nostro Shop online.

“Una nuova casa a Milano per i nostri amati personaggi, a pochi passi dalla storica sede di via Buonarroti. Un’accoglienza importante del nostro mondo nel circuito della libreria di varia, un momento vissuto con forte emozione da parte della Casa editrice tutta.”

Davide Bonelli

“Siamo felici che un protagonista della storia del fumetto come Bonelli abbia scelto Mondadori Store per questo nuovo progetto, che va ad arricchire ulteriormente la nostra offerta. Siamo sicuri che il Bonelli Point all’interno del Mondadori Megastore di via Marghera diventerà il punto di riferimento per tutti gli appassionati di fumetti a Milano e non solo.” Francesco Riganti, direttore marketing di Mondadori Retail

Bonelli Point segna una nuova occasione di incontro per tutti i lettori negli importanti spazi della libreria di varia, grazie alla solida collaborazione tra Sergio Bonelli Editore e Mondadori Store. Un luogo esclusivo dove ritrovare tutte le produzioni della casa editrice leader di fumetti in Italia, con i personaggi più amati da intere generazioni.