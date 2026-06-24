Box Office USA: Supergirl verso debutto dietro a Toy Story 5

24 Giugno 2026
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La pellicola DC Studios non scrollerà Toy Story 5 dal primo posto al box office.
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Secondo quanto riportato da Variety, Supergirl dei DC Studios dovrebbe debuttare al box office USA con un incasso tra i 47 e i 50 milioni di dollari, con Toy Story 5 che manterrà il primo posto al botteghino con una previsione di incasso nel secondo weekend tra gli 80 e i 90 milioni di dollari.

Secondo la rivista, la pellicola con Milly Alcock ha un budget di 175 milioni di dollari, escluse le spese di marketing. Sebbene questo progetto sia costato meno del film sul cugino Superman (225 milioni), il lungometraggio sulla ragazza d’acciaio dovrà conquistare il pubblico di tutte le età per giustificare il suo ingente budget e contare molto sul passaparola.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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