Box Office USA: Supergirl verso debutto dietro a Toy Story 5

Secondo quanto riportato da Variety, Supergirl dei DC Studios dovrebbe debuttare al box office USA con un incasso tra i 47 e i 50 milioni di dollari, con Toy Story 5 che manterrà il primo posto al botteghino con una previsione di incasso nel secondo weekend tra gli 80 e i 90 milioni di dollari.
Secondo la rivista, la pellicola con Milly Alcock ha un budget di 175 milioni di dollari, escluse le spese di marketing. Sebbene questo progetto sia costato meno del film sul cugino Superman (225 milioni), il lungometraggio sulla ragazza d’acciaio dovrà conquistare il pubblico di tutte le età per giustificare il suo ingente budget e contare molto sul passaparola.