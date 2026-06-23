Supergirl: partnership e sponsor hanno già generato 100 milioni di dollari di introiti

In un lungo articolo, Deadline evidenzia che la pellicola Supergirl, in uscita nelle sale nei prossimi giorni, attraverso le partnership e gli 80 sponsor legati alla pellicola avrebbe già guadagnato 100 milioni di dollari, e questo senza contare i prodotti di consumo.

Il sito specifica che le partnership principali, che hanno coinvolto marchi quali Ulta Beauty, Kentucky Fried Chicken e molti altri, comprende spazi pubblicitari acquistati, spazi nei negozi e impressioni digitali. Degli 80 sponsor coinvolti, 65 sono internazionali, 14 del Nord America e 4 (Samsung, Opi, American Airlines e Timex) hanno invece una portata globale.

Per la pellicola con protagonista Milly Alcock, Warner Bros. e DC Studios hanno stipulato nuovi contratti con gli stessi partner presenti durante l’uscita di Superman la scorsa estate.