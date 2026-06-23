Supergirl: partnership e sponsor hanno già generato 100 milioni di dollari di introiti

23 Giugno 2026
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La vasta campagna promozionale porta a casa ottimi numeri per il film in uscita questa settimana.
Supergirl kara

In un lungo articolo, Deadline evidenzia che la pellicola Supergirl, in uscita nelle sale nei prossimi giorni, attraverso le partnership e gli 80 sponsor legati alla pellicola avrebbe già guadagnato 100 milioni di dollari, e questo senza contare i prodotti di consumo.

Il sito specifica che le partnership principali, che hanno coinvolto marchi quali Ulta Beauty, Kentucky Fried Chicken e molti altri, comprende spazi pubblicitari acquistati, spazi nei negozi e impressioni digitali. Degli 80 sponsor coinvolti, 65 sono internazionali, 14 del Nord America e 4 (Samsung, Opi, American Airlines e Timex) hanno invece una portata globale.

Per la pellicola con protagonista Milly Alcock, Warner Bros. e DC Studios hanno stipulato nuovi contratti con gli stessi partner presenti durante l’uscita di Superman la scorsa estate.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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