Amici e colleghi ricordano Patrick Stewart

30 Ottobre 2026
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Da Hugh Jackman a Bryan Singer, una sequela di omaggi per l'attore scomparso.
Patrickstewart xavier

La scomparsa di Patrick Stewart ha colpito fortemente la comunità di Hollywood, che ha voluto ricordare l’interprete di Jean Luc Picard e del Professor Charlex Xavier.

Hugh Jackman, attore simbolo della saga cinematgrafica degli X-Men nel ruolo di Wolverine, ha ricordato su Instagram quello che ha definito un grande amico.

Oggi abbiamo perso uno dei grandi del teatro e del cinema – ha scritto Jackman – E, per quanto mi riguarda, un amico straordinario e un grande uomo. Ho imparato tantissimo da lui. Mi mancherai, Patrick Stewart, per tutto il resto dei miei giorni.

L’attrice Dafne Keen, che ha ricoperto il ruolo di X-23 , ha diffuso uno struggente comunicato, sottolineandone le grandi qualità umane e di interprete.

Era un uomo così gentile, autentico, divertente, unico, premuroso e affascinante. Ricordo le sue battute infinite, il suo animo premuroso e i suoi occhiali da lettura colorati. Ogni singolo giorno trascorso a lavorare al suo fianco è stato un onore e un privilegio che ancora fatico a credere di aver avuto. Era un vero maestro del suo mestiere e della vita stessa. Uno dei più grandi del nostro tempo, sia sul palcoscenico che sullo schermo.

L’ho sempre ammirato, e continuerò a farlo. Come attore e come uomo. Aveva uno straordinario talento nel trasmettere lezioni antiche, arricchendole sempre di meraviglia, divertimento ed entusiasmo. Porterò per sempre con me il ricordo del suo calore e del rispetto che riservava a chiunque gli stesse accanto.

Ian McKellen, che rivedremo accanto a Stewart in Avengers: Doomsday, e che lo ha affiancato come Magneto nella saga dei mutanti e anche a teatro nel 2013, ne ha ricordato fortemente le origini.

Innanzitutto, Patrick era profondamente legato alle sue origini: era nato e cresciuto nello Yorkshire, quella fiera contea nel nord dell’Inghilterra che ha amato fino alla fine. Lo si percepiva dal suo accento e da quella schietta onestà con cui esprimeva i propri pensieri e sentimenti. La gente dello Yorkshire non tollera mezze verità né evita le questioni importanti. Era una persona che non nascondeva mai ciò che provava; questo lo rendeva un uomo su cui poter contare, da ammirare e – nel mio caso – da amare – ha scritto McKellen su Instagram.

L’America era diventata la sua casa d’adozione; lì ha incontrato la sua adorata Sunny, che si è presa cura di lui in salute e in malattia, nei momenti belli come in quelli difficili. Eppure, non ha mai rinnegato le proprie radici: e il traguardo di cui andava più fiero – lui, attore tra i più stimati e amati della sua generazione su entrambe le sponde dell’Atlantico – è stato la nomina a Rettore dell’Università di Huddersfield, nello Yorkshire.

Joe e Anthony Russo, che hanno diretto l’attore nel nuovo capitolo degli Avengers in uscita a dicembre, lo hanno ricordato come uno degli eroi della loro infanzia.

Abbiamo avuto la fortuna di lavorare con alcuni dei nostri idoli d’infanzia. E Sir Patrick Stewart sarà sempre uno di loro. Un attore leggendario, dotato di una presenza inconfondibile e di un’integrità senza eguali. Grazie per averci fatto divertire, Sir. E per averci insegnato cosa significhi essere umani, sia sullo schermo che nella vita reale. Il nostro affetto va alla tua famiglia, ai tuoi amici e ai tuoi fan in tutto il mondo.

A ricordare l’attore è stato anche Bryan Singer, che lo ha diretto in tre pellicole degli X-Men.

Ogni volta che osservavo Patrick affrontare un ruolo, che fosse sul palcoscenico o su un set, imparavo qualcosa. La sua padronanza del linguaggio, la sua comprensione del personaggio, la precisione con cui riusciva a trasmettere un’emozione o a modificare il ritmo di una scena: possedeva una grazia e una sicurezza che solo una vita intera dedicata a quest’arte possono conferire, e faceva apparire naturale e senza sforzo anche la più complessa delle interpretazioni.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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