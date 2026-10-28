Bao publishing presenta:  Stato avanzato

Comunicato stampa

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare l’uscita in libreria di Stato avanzato, il nuovo graphic novel di Daniel Cuello, ultimo tassello di un mosaico di storie di un unico universo distopico iniziate nel 2017 con Residenza Arcadia e poi proseguite in Mercedes (2019), Le buone maniere (2022), Piovono Corvi (2024).

La Capitale non è più sotto il giogo del Partito, ma nulla funziona. L’aumento dei prezzi avviene a ore prestabilite, più volte al giorno. C’è penuria di merci. Nessuno asporta i rifiuti e le macerie.



Al centro di questa storia corale c’è Leandro, paralizzato da un passato che il corpo non può dimenticare ma che, nonostante tutto, spera di riuscire a fare la scelta giusta. Almeno una volta. C’è Cassandra, l’amica che cerca di aiutarlo mentre deve capire come gestire anche il suo, di passato. Ci sono i vicini di casa, sospettosi e spaventati dal nuovo presente. C’è un gruppo di ex funzionarie che hanno scelto di scoprire che fine hanno fatto i dissidenti che il vecchio regime ha fatto scomparire e anche una vecchia conoscenza, una volta molto potente, che cerca di sfruttare il caos dilagante per riprendersi quel potere.



Una trama che si dipana tra le vicende dei protagonisti di questo volume e le apparizioni di personaggi e situazioni che rimandano alle storie degli altri libri dello stesso ciclo: racconti di persone e delle gabbie in cui vivono.



Daniel Cuello conclude il racconto di questo mondo in cui ineluttabilità e speranza si intrecciano come due fili impossibili da separare. Quando cade un regime la libertà non è un automatismo. Bisogna immaginarla, progettarla, costruirla e proteggerla. A livello comunitario e individuale.



Stato avanzato è disponibile in libreria dal 6 novembre 2026

Queste sono le prime occasioni per incontrare Daniel Cuello, il calendario delle presentazioni è in continuo aggiornamento:



OTTOBRE



Lucca Comics & Games

28 ottobre – 1 novembre

Dediche allo stand BAO Publishing

Padiglione Napoleone Nap 312

(maggiori informazioni sui social della casa editrice)



NOVEMBRE

Milano

9 novembre ore 18:30

Libreria Feltrinelli

Piazza Piemonte 1

modera Michele Foschini

Stato avanzato

Daniel Cuello

Numero pagine: 224, colore, formato 17 x 23 cm, Cartonato

Prezzo: 24 euro

Uscita: novembre 2026

ISBN: 9791256213108

Per un’anteprima del volume, clicca qui

L’AUTORE

Daniel Cuello è un fumettista un po’ argentino, un po’ italiano, un po’ nessuna delle due cose. Nel suo sangue ci sono almeno sette culture diverse. Autodidatta, da anni pubblica graphic novel, racconti brevi, illustrazioni e tante, tantissime vignette, molte delle quali raccolte nel volume Guardati dal beluga magico pubblicato da BAO Publishing nel 2018. Residenza Arcadia, il suo primo romanzo grafico edito da BAO Publishing nel 2017, ottiene un enorme successo di pubblico e di critica. Nel 2019, sempre per i tipi di BAO, pubblica il suo secondo graphic novel, Mercedes, vicitore del Premio Micheluzzi per il miglior Fumetto al Napoli Comicon 2020. Nel 2022 esce Le buone maniere, vincitore del Gran Premio Romics 2023. Ha collaborato con varie testate e case editrici come Baldini+Castoldi, Linus, Becco Giallo, DeAgostini, Longanesi, Treccani, Jacobin Italia, Corriere della Sera, Revue Dessinée, Melagrana e molte altre. Ma soprattutto è comparso più volte tra i quiz della Settimana Enigmistica. E questo è un enorme traguardo. Stato avanzato è il suo sesto graphic novel.