Altraverse, Planeta Cómic, Kana e Star Comics annunciano MANGA ISSHO

Si apre un nuovo, capitolo nella storia della cultura manga europea: MANGA ISSHO è la rivista di manga che unisce le forze creative di quattro rinomati editori di tutta Europa. Sarà pubblicata trimestralmente a partire da marzo 2025 e delizierà gli appassionati di manga di tutta Europa. La rivista sarà pubblicata contemporaneamente nei paesi partecipanti nelle rispettive lingue nazionali.

Il progetto è stato presentato per la prima volta il 30 ottobre alla convention “Lucca Comics & Games”, in Italia. Ulteriori informazioni sui contenuti della rivista si avranno all’evento “Manga Barcelona” il 7 dicembre 2024, presso la Fira de Barcelona Gran Via.

MANGA ISSHO è il risultato di una stretta collaborazione tra gli editori di manga Altraverse (Germania), Kana (Francia e Belgio), Planeta Cómic (Spagna) e Star Comics (Italia). La rivista simboleggia la cooperazione priva di frontiere tra i principali editori di manga europei, e vuole rappresentare le diversità e il potenziale creativo della scena manga europea.

In ogni numero di MANGA ISSHO, i lettori saranno immersi in una selezione di storie manga nuove di zecca create nei paesi partecipanti. Questo mix unico rende la rivista una piattaforma per lo scambio culturale e la scoperta di nuove ed entusiasmanti narrazioni provenienti da tutta Europa.

“MANGA ISSHO non solo riunisce i migliori manga realizzati in Europa, ma anche gli artisti e gli autori più appassionati che, condividendo le loro visioni e storie, mirano a costruire una nuova connessione fra tutti i manga fan europei”, afferma il Comitato Editoriale, composto da Joachim Kaps (altraverse), Timothée Guedon (Kana), Alexandra Pierres (Planeta) e Cristian Posocco (Star Comics). “Questa cooperazione – il cui spirito è alla base della scelta del titolo della rivista, dal momento che Issho in giapponese significa ‘insieme’ – dimostra quanto potenziale creativo ci sia in Europa e quanto sia diventata diversificata la produzione di manga nel nostro continente”.

Il primo numero di MANGA ISSHO sarà un evento speciale per i fan e i collezionisti. Sarà venduto per la prima volta alla Fiera del Libro di Lipsia, dal 27 al 30 marzo 2025, dove una selezione degli artisti coinvolti sarà a disposizione per firmare shikishi esclusivi per i lettori.

Con un prezzo di lancio di € 4,90 per oltre 300 pagine su un formato 165x240mm, il primo numero di MANGA ISSHO sarà particolarmente allettante per gli appassionati di manga. Dalla seconda uscita, il prezzo sarà aggiornato a € 6,90. La rivista sarà disponibile in librerie, fumetterie specializzate e online nello store di Star Comics.

Unire la cultura manga europea in un modo unico rendendola accessibile a un vasto pubblico internazionale. La rivista si pone di costruire un ponte tra diverse culture e promuovere la diversità creativa della scena europea.

In occasione del lancio di MANGA ISSHO, i quattro editori hanno presentato un importante parterre di artisti provenienti da tutta Europa: Matteo Bussola; Cab; Santi Casas; Fausto Chiodoni; Denise Coraggioso; Federica Di Meo; Drawill; Matteo Filippi; Dominik Jell; Karee; Reno Lemaire; Mx Loboto; Sisawa Miran; Ivana Murianni; Sarutaka; Saspy; XGreen; Gin Zarbo.

E questo è solo l’inizio: 72 eccezionali autori europei sono pronti a dar vita a stili e storie uniche sulle pagine di MANGA ISSHO.