Lost in Space: “Gone” di Jock

Gone è il primo titolo pubblicato da DSTLRY, nuova etichetta indipendente fondata nel 2023 da David Steinberger e Chip Mosher, ex-proprietari della piattaforma di distribuzione di fumetti digitali comiXology, con l’obiettivo di realizzare nuove graphic-novel e progetti creator-owned, con particolare attenzione alla libertà creativa, ai diritti e ai compensi degli autori.

Pubblicato originariamente in una miniserie di tre numeri, poi raccolta in un volume cartonato e oversize per valorizzarne le tavole che viene tradotto in italiano da Star Comics sotto l’etichetta Astra, è realizzato per testi e disegni da Jock, pluripremiato cartoonist scozzese noto in particolare per i contributi a The Losers , Batman e Snow Angels, oltre alle sue copertine per le più svariate serie.

Gone è una storia di fantascienza cupa e claustrofobica, con richiami a varie pellicole degli anni ’80, ambientata in futuro distopico dove l’umanità è compartimentata in classi sociali – che ricorda per molti versi alcune zone del mondo del nostro presente – in cui agisce Ami, una ragazza tredicenne appartenente alla classe più povera, che si trova sua malgrado intrappolata in una gigantesca astronave in viaggio nello spazio, nella quale si troverà a fronteggiare sia l’equipaggio che la vuole eliminare che un gruppo di sabotatori intenzionati a prendere possesso della nave. A complicare le cose, il tempo nello spazio scorre molto più velocemente che sulla Terra, quindi quello di Ami si trasformerà in un vero e proprio viaggio nel Tempo.

Quello orchestrato dall’autore è soprattutto un racconto d’azione, la cui maggiore attrattiva è l’impianto visivo, con un montaggio delle tavole e un layout delle vignette che richiamano l’estetica cinematografica, mentre minore approfondimento viene dedicato alle psicologie dei personaggi e ai retroterra sociali che li muovono.

Jock disegna la storia con il suo inconfondibile tratto graffiato e fortemente chiaroscurale: uno stile affascinante, ma non sempre immediatamente leggibile, che i colori a tinte di marrone di Lee Loughridge, realizzati con l’evidente intenzione di accentuare lo squallore e la sporcizia del mondo futuro immaginato dall’autore e gli asettici interni della nave spaziale, rendono a volte ancora meno decifrabili.

Il volume comprende anche la storia di 8 pagine La Clandestina, pubblicata sull’antologico di debutto di DSTLRY The Devil’s Cut , che conteneva 11 brevi storie degli autori coinvolti nel nuovo progetto editoriale.

Abbiamo parlato di:

Gone

Jock

Traduzione di Daniele Mittica

Star Comics, giugno 2025

168 pagine, cartonato, colori – 29,90 €

ISBN: 9788822657183